Nintendo Switch, l’ultima patch contiene nuove “censure” (ma non cambia nulla)

Durante la scorsa giornata è stato pubblicato a sorpresa l’aggiornamento 15.0.0 di Nintendo Switch: contrariamente a quanto potrebbe sembrare dal numero scelto per la nuova versione, le modifiche implementate sulla console ibrida sono state davvero minime.

Le uniche novità infatti particolarmente rilevanti, disponibili ovviamente per tutte le console della famiglia Switch (incluso il modello OLED, che trovate in sconto su Amazon) sono relative alla possibilità di effettuare screenshot nell’app dedicata all’abbonamento Online e ad alcune modifiche relative al menù per i dispositivi audio in bluetooth.

L’aggiornamento è già disponibile per il download e, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, pare ci fossero anche ulteriori modifiche nascoste, alcune delle quali non sono riservate al mercato italiano.

Si tratta infatti di nuovi termini “censurati”: Nintendo ha voluto sfruttare l’aggiornamento 15.0.0 per aumentare il catalogo di «bad words» non utilizzabili, insieme ad alcune altre piccole modifiche poco rilevanti.

L’affidabile dataminer OatmealDome (via GamesRadar+) ha infatti analizzato più approfonditamente l’ultimo aggiornamento, scoprendo che non sono state modificate solo le «parolacce» per il territorio cinese, ma che è stato aggiornato anche il database per i fusi orari internazionali, che adesso sarà molto più preciso.

Inoltre, pare siano state aggiunte nuove stringhe di testo relative alle leggi sulle privacy in Australia e Nuova Zelanda: in altre parole, per i fan italiani non è cambiato assolutamente nulla.

– A pop-up was added for attempting to exceed the max headphone volume while the limiter is on.

– Bad words for Mainland China were updated.

– The time zone database (zoneinfo) was updated to the latest from ICANN.

– Text related to Australian + NZ privacy laws was added. — SpookmealDome (@OatmealDome) October 11, 2022

OatmealDome ci tiene però a segnalare che qualche piccola novità nascosta — e maggiormente rilevante — è comunque arrivata: il firmware bluetooth del Pro Controller è stato aggiornato, insieme a nuovi messaggi di errore.

Un’ultima novità potrebbe poi migliorare potenzialmente l’esperienza di chi preferisce giocare online con una connessione cablata: sembra infatti che adesso ci sia un OS module dedicato per gli adattatori Ethernet.

Insomma, queste piccole novità rendono maggiormente evidente come mai Nintendo abbia deciso di utilizzare la versione 15.0.0 per l’aggiornamento di Switch, anche se per noi utenti le differenze risulteranno praticamente nulle. Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori segreti.