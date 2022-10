Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 15.0.0: ecco cosa cambia

Nintendo ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per le console Switch: da questo momento potrete dunque aggiornare le vostre console alla versione 15.0.0.

Sebbene il numero scelto per la versione lasci intendere che si tratti di un aggiornamento particolarmente corposo, stando al changelog ufficiale rilasciato dalla casa di Kyoto sembrano non esserci stati grossi cambiamenti per le console ibride di casa Nintendo (trovate il modello OLED in offerta su Amazon).

Pare infatti che si tratti principalmente di un consueto aggiornamento di stabilità, insieme ad alcuni piccoli cambiamenti per migliorare l’esperienza degli utenti su console.

Le uniche vere novità segnalate da Nintendo nel changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese, ci riportano infatti unicamente che il menù per le opzioni dell’audio bluetooth è stato spostato, oltre alla possibilità di effettuare screenshot anche all’interno dell’app di Nintendo Switch Online presente nella schermata home.

Insomma, l’aggiornamento 15.0.0 non sembra aver implementato alcun reale cambiamento degno di nota per la maggior parte degli utenti, ma si tratta comunque di una patch che renderà l’esperienza di gioco più stabile.

Tuttavia, a differenza della precedente patch rilasciata sulle console ibride, almeno in questo caso qualche novità si è effettivamente vista, seppur si tratti naturalmente di dettagli relativamente poco importanti.

La patch è già disponibile per il download da questo momento, naturalmente su tutte le console ibride appartenenti alla famiglia Switch senza alcuna distinzione: vi raccomandiamo di aggiornare la vostra console il prima possibile per poter sempre accedere a tutte le funzionalità online.

Vi ricordiamo che potete aggiornare la vostra console Nintendo Switch direttamente tramite il menù impostazioni, selezionando l’apposita opzione: se non dovesse essersi scaricato automaticamente, potrete avviare una ricerca manuale e applicare in pochi istanti la nuova versione.

Per il momento non sono emerse ulteriori novità nascoste nel nuovo aggiornamento, neanche dopo datamine approfonditi, tuttavia qualora dovessero emergere segreti particolarmente rilevanti, magari in vista di prossime patch, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.