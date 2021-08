Nintendo Switch Lite e videogiochi in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle console Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch e tanto videogiochi Nintendo in offerta.

Non è mai facile acquistare una console Nintendo ad un prezzo scontato, e per questo vi segnaliamo Nintendo Switch Lite in versione corallo a €179,99 al posto dei €239,98 di listino.

Non che ci sia molto più da dire sulla console dei record della Casa di Kyoto, se non che questo modello offre una durata della batteria leggermente migliore rispetto al modello base, e grazie alle sue dimensioni contenute è perfetta per chi gioca spesso in giro per lavoro o necessità. Non vi piace la colorazione corallo? Nessun problema, anche la versione blu della console è disponibile allo stesso prezzo.

Nella giornata odierna, eBay offre anche tanti videogiochi Nintendo a prezzi decisamente interessanti. Tra i tanti vi segnaliamo New Pokémon Snap, disponibile a €49,99 al posto dei €60,00 di listino. Nel titolo ispirato al celebre franchise di mostriciattoli di Game Freak, dovrete impegnarvi nel riuscire a scattare le migliori foto ai Pokémon all’interno di scenari pieni di sorprese ed angoli da scoprire.

Un’esperienza davvero rilassante come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, un puzzle game unico perfetto per delle sessioni mordi e fuggi. Di recente, inoltre, è stato pubblicato un aggiornamento con nuove aree da esplorare e venti nuovi Pokémon da scoprire. Il momento perfetto per recuperarlo al miglior prezzo possibile!

