Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 13.2.0: ecco cosa cambia

Su Nintendo Switch è già disponibile a sorpresa per il download un nuovo aggiornamento di sistema, che porterà il firmware della console alla versione 13.2.0.

La patch è stata rilasciata durante la scorsa notte e contribuirà a migliorare la stabilità di Nintendo Switch: anticipiamo dunque fin da subito che non sono stati implementati enormi cambiamenti alle funzionalità della console ibrida.

Proprio come l’ultima versione di sistema, che serviva a introdurre anche il supporto al pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, sono stati dunque effettuati semplici modifiche che mirano a implementare bugfix non meglio precisati.

Nintendo Life ha segnalato che al momento non sono stati notati modifiche particolarmente importanti, anche se alcuni utenti più esperti hanno notato una piccola aggiunta che riguarderà il mercato cinese.

Il dataminer OatmealDome ha infatti segnalato che Nintendo avrebbe aggiunto il supporto al CADPA, un nuovo sistema di valutazione per i videogiochi nel mercato cinese.

Solo per il loro territorio, sembra infatti che durante la schermata startup per l’avvio dei videogiochi sarà riportato un logo nella parte in basso a sinistra dello schermo, che segnalerà l’età consigliata per il prodotto:

[Nintendo Switch Firmware 13.2.0]

It seems that Nintendo added support for CADPA, a new Chinese rating system, to the software startup screen (the black screen w/ Nintendo and Switch logos) for Chinese-region games. The rating icon will appear in the lower left corner. pic.twitter.com/r4Xqkxmmkv

— OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021