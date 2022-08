Nintendo Switch, disponibile il nuovo aggiornamento (ma non cambia nulla)

Sembra che Nintendo abbia deciso di rilasciare in questi istanti un nuovo aggiornamento “invisibile” per Switch: si tratta dunque di una nuova patch che non necessita alcun intervento dell’utente, che siano riavvii o possibili download.

La casa di Kyoto è infatti da sempre particolarmente attenta a un utilizzo corretto delle proprie piattaforme, dimostrando di voler fare tutto il possibile per impedire l’utilizzo di termini inappropriati sui servizi online di Nintendo Switch (trovate il modello OLED di Splatoon 3 su Amazon).

Per questo motivo, esattamente come l’aggiornamento arrivato soltanto un mese fa, la casa di Super Mario ha deciso di rilasciare una nuova patch per aggiornare l’elenco di parolacce non consentite online, senza però effettuare nessun cambiamento effettivo alla console.

Un’analisi approfondita dell’ultima patch ci svela infatti che sono stati semplicemente implementati nuovi filtri per l’utilizzo di determinate parole volgari, che da adesso saranno bloccate e non sarà più possibile utilizzare online o in ulteriori contenuti di gioco.

Il dataminer OatmealDome ha poi confermato che il firmware della console non è stato modificato e continuerà a risultare 14.1.2, svelando poi con quali termini è stata effettivamente aggiornata la lista di «bad words» della console ibrida:

[Nintendo Switch Firmware Update] A rebootless update for 14.1.2 was released. It changes the bad words list. The list appears to have been reshuffled. Some new entries were also added, including ahegao in Japanese, a misspelling of the C-word, and crude ASCII art of a penis. — OatmealDome (@OatmealDome) August 31, 2022

A giudicare dai termini implementati, è evidente che la casa di Kyoto ha deciso di fare ricerche approfondite e non lasciare nulla al caso, impedendo l’uso delle parolacce con ogni mezzo possibile e bloccando perfino i metodi più creativi per provare a usarle.

Per i giocatori di Nintendo Switch questo aggiornamento non ha dunque apportato alcuna novità significativa, anche perché non si è rivelato necessario nemmeno un riavvio o un download: i fan potranno continuare a divertirsi, senza dover “temere” la visualizzazione di alcuni termini inappropriati.

Vedremo se nei prossimi giorni arriverà invece una patch più corposa per le piattaforme ibride, che presto potrebbero aggiornarsi con un nuovo modello: in queste ore si è infatti tornato a parlare di un possibile reveal per Switch Pro, una versione più potente che potrebbe aver già svelato perfino i suoi primi giochi.