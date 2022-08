Nintendo Switch aumenterà di prezzo? Arriva la risposta ufficiale

Nintendo Switch è la console dei record per la casa di Kyoto, un hardware che ha venduto benissimo anche oltre le aspettative.

Anche con il modello OLED, uscito successivamente e che potete recuperare su Amazon, la console ibrida si è saputa imporre sul mercato con grande forza.

Una console che è stata presa d’assalto insieme ai suoi giochi più richiesti, talmente tanto che alcuni hanno superato cifre folli nel mercato dei bagarini.

E che, stando ad alcune previsioni, potrebbe essere la prossima console a diventare introvabile dopo PlayStation 5 ed Xbox Series X.

Oltre a questo, lo yen giapponese sta subendo un periodo molto turbolento, perché sta perdendo valore rispetto alle altre valute internazionali.

Molti giganti della tecnologia hanno ritoccato i prezzi in Giappone proprio per questo motivo, e prima o poi potrebbe succedere anche per Nintendo Switch.

Come riporta VGC, però, potrebbe non essere ancora arrivato il momento di un ritocco dei prezzi verso l’alto per la console ibrida.

Nintendo ha affermato che al momento non prevede di aumentare i prezzi della sua console in Giappone, nonostante lo yen debole che ha costretto molte aziende a fare diversamente.

Nonostante prodotti come gli iPhone di Apple abbiano subito un aumento del 25%, per ora nessun produttore di console ha seguito l’esempio degli altri giganti della tecnologia.

Va detto che, al momento, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali dagli altri platform holder dopo il report fatto da Bloomberg sul possibile aumento di prezzi, visto che c’è stato un generico silenzio.

Per quanto riguarda PS5, infatti, per ora c’è stato solamente un “no comment” da parte di Sony, e non è ben chiaro se ci sarà un aumento o meno effettivamente.

Nel frattempo, parlando di console portatili, sta arrivando un nuovo hardware videoludico specificatamente pensato per il cloud gaming: ve ne abbiamo parlato di recente.