I bagarini non risparmiano Nintendo Switch: gioco in vendita a oltre 300 dollari

I bagarini sono un problema con cui ormai i giocatori hanno imparato a convivere fin troppo bene, specie negli ultimi mesi, tanto che ora tocca ai possessori di Nintendo Switch.

Basti pensare a quanto sta accadendo con PS5, ormai introvabile su Amazon e rivenduta a prezzi da capogiro su varie piattaforme online.

Chiunque abbia seguito da vicino il lancio della console, sa infatti molto bene che PlayStation 5 è stata presa rapidamente d’assalto dal fenomeno di bagarinaggio.

Neppure il prossimo The Last of Us Part I è stato tenuto fuori dal problema, visto che gli scalper hanno deciso di rivendere la Firefly Edition a cifre da denuncia. A quanto pare, ora è toccato anche a un titolo Switch di prossima uscita.

Come riportato anche da GamesRadar, i bagarini stanno facendo pagare cifre ridicolmente alte per Xenoblade Chronicles 3 Special Edition, in alcuni casi fino a 300 dollari.

Questi individui poco raccomandabili stanno causando quindi problemi anche ai fan di Xenoblade Chronicles che vogliono mettere le mani sull’elegante edizione speciale del gioco.

I bagarini si sono infatti accaparrati l’edizione speciale di Xenoblade Chronicles 3 quando è stata messa in vendita per la seconda volta sul My Nintendo Store americano.

Il gioco, che di base ha un prezzo di 89,99 dollari, è apparso rapidamente su eBay a un prezzo compreso tra 250 e 350 dollari.

Le poche scorte hanno reso immensamente difficile per i giocatori assicurarsi una copia della versione originale, che Nintendo ha limitato a una per cliente.

Molti fan di Xenoblade hanno poco sorprendentemente pubblicato su Twitter vari post per condividere la loro frustrazione.

I'm having terrible flashbacks trying to get this Xenoblade Chronicles 3 Collector's Edition. pic.twitter.com/ADuNZITPyq — Stealth (@Stealth40k) June 30, 2022

«L’acquisto di Xenoblade Chronicles 3 Special Edition dovrebbe essere un momento magico nella vita dei fan dei JRPG Nintendo, ora trasformato in un incubo», ha twittato un utente.

Nintendo potrà ovviamente al problema dando il via a un terzo giro di preordini, in modo tale da concedere ai fan più sfortunati un’altra possibilità di assicurarsi l’edizione speciale del gioco.

