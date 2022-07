Nintendo lancia l’abbonamento per riparare Switch, ma non per tutti

Nintendo Switch è una console decisamente particolare dal punto di vista tecnologico, vista la sua natura ibrida fissa/portatile.

Che ha avuto le sue varie edizioni, tra cui una versione completamente portatile (sempre ad un ottimo prezzo su Amazon), che ha fatto la fortuna di chi gioca spesso in giro.

Una formula, quella di Switch, che alcuni hanno provato ad imitare con una propria interpretazione. Tra cui Valve, che somiglia sempre di più alla console Nintendo.

E pare che, in un tempo più o meno futuro, Nintendo Switch potrebbe avere davvero un successore che continuerà il momento fortunato della Casa di Kyoto.

Nonostante i prodigi della console ibrida, come ogni hardware ha bisogno ovviamente di assistenza ogni tanto.

Come riporta VGC, Nintendo ha lanciato un nuovo servizio in abbonamento per consentire agli utenti di riparare Switch con facilità.

Il servizio si chiama Wild Care e costerà circa 1.50 dollari al mese, o 15 dollari all’anno. Viene descitto come un servizio di garanzia di riparazione che può essere sottoscritto in qualsiasi momento.

Su base annuale, gli abbonati possono richiedere fino a sei riparazioni (di cui due che comportano la sostituzione della console) e il supporto per fino a poco più di settecento dollari in costi di riparazione.

Oltre ai guasti naturali, il servizio coprirà i danni causati anche dall’acqua e i danni accidentali. Inoltre, insieme alla console, i prodotti coperti saranno anche i Joy-Con, il dock e gli adattatori di corrente.

Purtroppo, però, al momento Wild Care sarà disponibile solamente per il Giappone. Non è chiaro se ci siano piani per lanciare il servizio al di fuori del suolo nipponico, perché sicuramente in molti ne avranno bisogno.

Soprattutto per arginare il problema del Joy-Con drifting, che in alcuni cosa fa diventare i centri assistenza dei luoghi da incubo.

Tra l’altro, se avete bisogno di una coppia di Joy-Con sostitutivi vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto.