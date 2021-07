Migliori Joy-Con alternativi | Agosto 2021

Avete acquistato una nuova Nintendo Switch e vi state godendo i tantissimi giochi esclusivi della casa giapponese, da Super Mario a The Legend of Zelda, ma magari volete giocare in multiplayer con i vostri amici come l’ultimo Super Mario Party: è qui che interveniamo noi di SpazioGames, proponendovi una varietà di migliori Joy-Con alternativi da acquistare ad ottimi prezzi e ognuno con un set di funzionalità peculiari tra cui scegliere.

Per l’occasione, abbiamo passato in rassegna i migliori Joy-Con alternativi al mese di luglio 2021 in maniera tale da proporvi delle soluzioni che non abbiano prezzi elitari e che vi consentano comunque di godere della piena potenza della vostra console Nintendo. Dopo aver visto i migliori controller da gaming e i migliori controller per PC, ecco dunque la volta delle periferiche per console più particolari in circolazione, quelle realizzate dalla Grande N.

La nostra selezione si è concentrata soprattutto su Amazon, store ideale per le sue spedizioni celeri e per le sue politiche di reso in caso la soluzione per cui optaste non vi convincesse appieno; trattandosi di prodotti alternativi, essendo dunque anche piuttosto diversi dagli originali Nintendo, potreste volerli testare per capire come vi ci trovate e se si adattano alle vostre esigenze, ed è così che l’acquisto su un negozio tanto affidabile vi potrà dare una mano.

Migliori Joy-Con alternativi

Aqctim Switch Controller

Anche con Switch Lite

Aqctim Switch Controller è una soluzione per la console della Grande N compatibile sia con Switch base che Switch Lite, e che comprende sia Joy-Con sinistro che destro ad un unico, economico prezzo. Questo modello è dotato di un giroscopio a sei assi e una funzione di vibrazione: inoltre, permette di impostare con i comandi di cui avete bisogno tutti i tasti, A, B, X, Y, L, ZL, R, ZR e memorizzare internamente i dati dei personaggi Amiibo per 12 giochi (500 gruppi) – ciò vuol dire che non è necessario acquistare a parte i personaggi Amiibo. Il design è ergonomico, con gomma antiscivolo di alta qualità, e include una batteria a lunga durata (8-10 ore con ricariche di 2-3 ore) da 300mAh: il caricamento può essere effettuato sia tramite la console che separatamente con il cavo dati collegato.

» Clicca qui per acquistare Aqctim Switch Controller

Hori Joy-Con D-Pad

Per gli amanti delle serie Nintendo

Hori Joy-Con D-Pad è un prodotto con licenza ufficiale Nintendo, brandizzato con una delle serie più amate di sempre: Super Mario. In questo pacchetto troverete il Joy-Con sinistro alternativo con funzionalità D-Pad, ideale per tutti i giochi in cui è preferibile l’utilizzo della croce direzionale anziché la classica leva analogica: parliamo quindi di platform 2D, puzzle, action e giochi di combattimento. Questo Joy-Con non include vibrazione, connettività wireless, accelerometro e giroscopio, per cui si tratta di una versione minimal del controller ufficiale ma ad un ottimo prezzo e con uno stile inconfondibile a prescindere dal colore dell’altro controller collegato a Switch.

» Clicca qui per acquistare Hori Joy-Con D-Pad

Kingear Controller a Gatto

I più teneri

Kingear Controller a Gatto è, come suggerisce il nome stesso, una soluzione tenerissima da regalare magari ad un bambino o magari da portarvi a casa se siete alla ricerca di qualcosa che personalizzi al massimo il vostro Switch. Il design del Kitten Controller per Switch è ispirato a Kitty, ma c’è anche molto di più: il turbo è automatico e regolabile, con tre livelli di velocità turbo (5, 12, 20 colpi). Il controller ha una modalità di lavoro multifunzione ed efficiente, con connessioni wireless e cablate, e la possibilità di utilizzarlo anche su PC oltre che sulla console di Nintendo. Per tutti gli utilizzi, ci sono due motori adibiti alla vibrazione e un giroscopio a sei assi incorporato.

» Clicca qui per acquistare Kingear Controller a Gatto

Hori Split Pad Pro

Scelta migliore per l’ergonomia

Hori Split Pad Pro è la soluzione più performante ed ergonomica, prodotto con licenza ufficiale Nintendo. Grazie a questa soluzione, che rispetto ai Joy-Con ufficiali ha un grip allungato e bombato per un maggior comfort dell’esperienza, potete provare le sensazioni di un controller Pro in modalità portatile. Proprio come i Joy-Con ufficiali, questo controller può essere “diviso in due” anche se non è pensato per funzionare in autonomia, con l’aggiunta di grilletti posteriori extra rimappabili. Inoltre, Hori ha aggiunto una modalità Turbo per la massima precisione durante le sessioni di gioco più intense; mancano Rumble HD, sensori di movimento, NFC e infrarossi, ma questa è una soluzione dock friendly che si adatta perfettamente alla base di Switch.

» Clicca qui per acquistare Hori Split Pad Pro

Gamory Controller per Switch

Controlli programmabili

Gamory Controller per Switch è l’ideale per chi cerca Joy-Con con una batteria dalla lunga durata (2 ore di ricarica per 10 ore di gioco) e con un design ergonomico migliorato: la bombatura sul retro li rende persino più comodi rispetto alle soluzioni originali. Questo modello è dotato di un tasto Turbo e di un pulsante Macro, con cui programmare azioni di gioco abituali; inoltre, ha due motori per la vibrazione e controlli di movimento, il che lo rende l’ideale sia per l’utilizzo in orizzontale che in verticale, se separati, ma anche come “Pro Controller” quando uniti nel pratico dongle. La connessione con Switch è immediata e naturale: non avrete bisogno di fare altro che non inserirlo nella vostra console.

» Clicca qui per acquistare Gamory Controller per Switch

Geeklin Wireless Pro Controller

Multifunzione

Geeklin Wireless Pro Controller gode di una connessione wireless, una funzione programmabile e una Turbo. Inoltre, ci sono due motori di vibrazione e controlli di movimento esattamente come le versioni ufficiali dei Joy-Con. Con questa variante, potete sfruttare la struttura ergonomica per scaricare la fatica della presa e avere un’impugnatura bombata in modo da stringerla meglio durante le vostre sessioni di gioco. Potete utilizzarlo in due modi, ovvero con i due Joy-Con agganciati al dongle come un Controller Pro e separati, sia in orizzontale che in verticale. La basetta ha una particolarità: potete sollevare il coperchio per avere ben due vani in cui inserire le schede dei giochi.

» Clicca qui per acquistare Geeklin Wireless Pro Controller

Maegoo Switch Controller

I più economici

Per finire, la soluzione più economica per i vostri Joy-Con alternativi: Maegoo Switch Controller. I due Joy-Con possono essere utilizzati singolarmente e combinati nella basetta per un utilizzo scollegato dalla console. Questo modello è dotato di doppio motore per la vibrazione e i sensori di movimento, anche se non supporta le funzionalità NFC per gli Amiibo. Grazie alla forma bombata nel retro, che garantisce una presa migliore rispetto alla versione ufficiale, i giocatori possono continuare le loro esperienze più a lungo e con meno fatica, e lo stesso vale per la batteria da 10 ore – prolungabili con la ricarica in 2-3 ore attraverso il cavo USB tipo-C incluso.

» Clicca qui per acquistare Maegoo Switch Controller