Steam Deck come Nintendo Switch, la console Valve “copia” una feature

L’obiettivo di Steam Deck è sempre stato quello di replicare il successo di Nintendo Switch, ma con la sconfinata libreria di titoli PC dello store digitale di Valve.

Anche grazie al suo Dock, che potete acquistare singolarmente su Amazon, la console di Nintendo ha una versatilità tra portatile e fissa mai vista prima.

Una console che ha saputo vendere tantissimo, raggiungendo dei record che erano difficili da immaginare anche per Nintendo stessa.

Mentre Steam Deck, pur non avendo venduto così tanto, ha trovato la sua bella fetta di appassionati anche grazie ai tantissimi giochi compatibili.

Nonostante il concept della console sia molto simile, c’è una cosa che Steam Deck non ha effettivamente copiato a Nintendo Switch: proprio il Dock.

Ma adesso, come riporta PCGamesN, la console di Valve è sempre più simile alla sua concorrente nipponica.

Visto che Valve non ha ancora prodotto il dock ufficiale per Steam Deck, c’è un’azienda che ne ha prodotto uno e lo potete comprare anche subito.

Creato da Jsaux, Steam Deck Dock (nome divertente, va detto) sostiene la console portatile fornendo l’uscita HDMI, erogazione di potenza da 100W, due porte USB 2.0 ed Ethernet. La chicca è il cavo USB-C angolato, che ne rende più facile la gestione.

Ovviamente non è certo l’unica soluzione possibile per avere una dock per Steam Deck, ma per qualità costruttiva e funzionalità sembra un hardware ufficiale.

Se ne avete bisogno, per avere la vostra Nintendo Switch che sfrutta la libreria dei giochi PC, potete acquistarla per 40 dollari dal sito ufficiale.

D’altronde, i giochi più scaricati sulla console di Valve sono quasi tutti presenti anche su Switch, quindi il collegamento tra le due console era già forte.

Per sicurezza vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti quei videogiochi che non potete avviare sulla console di Valve. Dove? Nella nostra comoda lista.