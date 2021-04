Nintendo Indie World: tutti i giochi annunciati oggi

Nintendo Indie World è andato in onda oggi con una presentazione di ben 20 minuti dedicati ai giochi di prossima uscita su Switch.

In particolare, a venire messi al centro della scena sono stati i titoli provenienti dalla community degli studi indie.

Il modo ideale per celebrare l’appena svelata nuova colorazione blu di Nintendo Switch Lite, che si lancia come l’offerta dell’estate della casa di Kyoto.

L’evento ha posto l’accento su un buon numero di produzioni, con brevi interventi di alcuni sviluppatori per presentarne alcuni nel dettaglio.

Non sono mancati i focus su giochi attesi ormai da molto tempo come Cris Tales ma nemmeno le sorprese, quale il totalmente inatteso seguito di Oxenfree, la comparsa di un nuovo titolo Konami e il ritorno di Fez.

Diamo uno sguardo, mano a mano che vengono annunciati, ai giochi che fanno parte dello showcase indie di Nintendo.

Alcuni dei prodotti in questione erano già stati presentati in precedenza per altre piattaforme, ma sono stati svelati per la prima volta su Switch.

Ecco l’elenco completo dei protagonisti:

Road 96 (Digixart) – in uscita nel 2021

(Digixart) – in uscita nel 2021 Aerial Knight’s Never Yield – uscita per il 19 maggio + demo oggi

– uscita per il 19 maggio + demo oggi Last Stop (Annapurna Interactive e Variable State) – in arrivo a luglio 2021

(Annapurna Interactive e Variable State) – in arrivo a luglio 2021 Hindsight (Annapurna Interactive e Joel McDonald) – in arrivo più avanti quest’anno

(Annapurna Interactive e Joel McDonald) – in arrivo più avanti quest’anno OlliOlli World (Roll7) – previsto per l’inverno

(Roll7) – previsto per l’inverno The Longing (Application Systems Heidelberg) – in uscita oggi

(Application Systems Heidelberg) – in uscita oggi There Is No Game: Wrong Dimension – in uscita oggi

– in uscita oggi Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge (Dotemu) – in arrivo più avanti quest’anno

(Dotemu) – in arrivo più avanti quest’anno Cris Tales (Dreams Uncorporated, SYCK) – in uscita 20 luglio

(Dreams Uncorporated, SYCK) – in uscita 20 luglio GetsuFumaDen Undying Moon (Konami) – in uscita nel 2022

(Konami) – in uscita nel 2022 Aztech Forgotten Gods (Lienzo) – in uscita nell’autunno 2021

(Lienzo) – in uscita nell’autunno 2021 Skul The Hero Slayer (South Paw Games, Neowiz) – in arrivo nell’estate 2021

Questi titoli hanno fatto parte di una clip mostrata in chiusura di evento:

Art of Rally – in arrivo in estate

– in arrivo in estate KeyWe – in arrivo in agosto

– in arrivo in agosto Labyrinth City Pierre the Maze Detective – in arrivo in primavera

– in arrivo in primavera Weaving Tides – in arrivo a maggio

– in arrivo a maggio The House of the Dead Remake – in arrivo più avanti quest’anno

– in arrivo più avanti quest’anno Ender Lilies: Quietus of the King – in uscita il 21 giugno

– in uscita il 21 giugno Beasts of Maravilla Island – in arrivo a giugno

– in arrivo a giugno Fez – disponibile da oggi

L’immancabile one more thing (volta scorsa era stata Axiom Verge 2):

Oxenfree II Lost Signals – in arrivo nel 2021

Inoltre, è stata svelata una nuova promozione disponibile a partire da oggi fino al 25 aprile e relativa ai principali giochi indie per Nintendo Switch.

I giocatori potranno acquistare alcuni dei migliori titoli dalla scena indie ad un prezzo scontato per più di dieci giorni: qui trovate tutti quelli coinvolti nell’iniziativa.

Non si tratta degli unici saldi a sfondo Switch attualmente in corso, poiché tanti altri a tema multiplayer sono ora disponibili.

Lato hardware invece, mentre si aspettano novità sulla famigerata variante Pro, è appena giunto a destinazione un corposo aggiornamento.