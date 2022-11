Nintendo ha spento definitivamente un suo RPG, per sempre

Nintendo ha da poco definitivamente detto addio a un altro dei suoi titoli mobile, in quanto ha annunciato che il servizio per Dragalia Lost è ufficialmente terminato.

Lasciando da parte Nintendo Switch OLED e i suoi derivati, la Grande N aveva sempre posto particolare attenzione al mercato dei giochi per smartphone.

A quanto pare, però, la Grande N ha deciso di continuare a “uccidere” i suoi titoli destinati al mercato degli smartphone e simili, con buona pace dei fan.

Come vi abbiamo raccontato lo scorso mese di marzo, dopo il rilascio dell’ultimo capitolo della campagna a luglio, la Casa di Mario ha detto addio al gioco di ruolo fantasy.

Come riportato anche su Reddit, Dragalia Lost ha ufficialmente interrotto i servizi il 29 novembre scorso, mettendo la parola fine al gioco.

«Il servizio di Dragalia Lost è terminato il 29 novembre 2022, alle 22:00 PT», si legge nel post originale pubblicato su Twitter dagli sviluppatori.

E ancora: «Vorremmo ancora una volta estendere i nostri sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno giocato al gioco dall’inizio del servizio. Speriamo che vi siate divertiti con Dragalia Lost»

Dragalia Lost è nata come una nuova IP rilasciata appositamente per i dispositivi mobile: si tratta di un action-RPG ambientato nel Regno di Alberia, in un tempo in cui umani e draghi vivevano insieme.

Il gioco ha intrecciato elementi tratti da popolari giochi mobile: a partire dal 2020, Dragalia Lost ha generato 123 milioni di dollari di entrate, in scia a titoli come Fire Emblem Heroes e Animal Crossing: Pocket Camp.

