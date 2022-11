Super Mario Bros. Il Film svelerà la Principessa Peach nel nuovo Nintendo Direct (e c’è una sorpresa)

Con un annuncio arrivato a sorpresa nel cuore della notte, Nintendo ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo Direct dedicato interamente a Super Mario Bros. Il Film, che ci mostrerà il secondo trailer del lungometraggio animato.

Questa volta il filmato promozionale dovrebbe mostrarci più nel dettaglio la Principessa Peach (giocabile anche in Mario Kart 8 Deluxe, in sconto su Amazon) insieme agli interni del suo Castello, a giudicare dal nuovo poster rilasciato da Illumination per l’occasione, ma dovrebbe riservare ulteriori sorprese.

Anya Taylor-Joy, l’attrice scelta per interpretare la celebre principessa del Regno dei Funghi, aveva ammesso di voler fare di tutto per essere davvero Peach e di essere pronta a indossare perfino un costume a tema per il tour promozionale. In attesa che questo giorno arrivi, presto potremo però scoprire la sua controparte animata e la relativa interpretazione.

Il nuovo Nintendo Direct sarà trasmesso a partire dalle ore 23.00 italiane di oggi: potrete seguirlo attraverso il video che vi riporteremo in apertura. Tuttavia, alcuni leak emersi nelle ultime ore avrebbero già anticipato alcune delle sorprese che vedremo nel nuovo trailer: se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non proseguire oltre la lettura.

In rete sono infatti già emersi in anticipo numerosi poster che, presumibilmente, avrebbero dovuto essere pubblicati soltanto dopo la conclusione del nuovo Nintendo Direct di Super Mario Bros. Il Film e che ci hanno già proposto alcune anticipazioni importanti.

La prima è la conferma che sarà davvero mostrata la Principessa Peach nel nuovo Direct, dato che uno dei nuovi poster arriva a mostrarla di fianco a Mario in tutto il suo fascino.

La seconda, che per alcuni appassionati storici può risultare molto più sorprendente, è invece rappresentato dal possibile esordio di Pauline, apparsa per la prima volta nell’originale Donkey Kong e nota anche per il suo ruolo nel più recente Super Mario Odyssey: uno dei poster la mostra infatti sullo sfondo, suggerendo che potrebbe essere almeno una comparsa nel film.

Gli utenti del forum ResetEra hanno riepilogato tutto il presunto materiale promozionale al seguente indirizzo: naturalmente, in attesa di conferme ufficiali, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Chissà se il nuovo Nintendo Direct confermerà anche la durata ufficiale del lungometraggio: seconda una nota catena di cinema dovrebbe avere una longevità di poco inferiore a un’ora e mezza.

Per il momento, Wario e Waluigi non sembrano dunque destinati a fare il loro esordio: vedremo se nelle prossime settimane saranno svelati anche i divertenti rivali dei protagonisti Nintendo più amati al mondo.