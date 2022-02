Nintendo eShop invaso da una marea di saldi: in sconto anche first-party come Mario Kart 8 Deluxe

Se siete a caccia, dopo l’ultimo Nintendo Direct di cui vi abbiamo raccontato tutto sia nel recap che nel commento, di nuovi videogiochi con cui divertirvi su Nintendo Switch, vi segnaliamo che Nintendo ha lanciato su Nintendo eShop dei nuovi sconti per il Festival di febbraio, che coinvolgono peraltro anche i first-party.

Tra queste promozioni, ad esempio, potete comprare in digitale in saldo Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Xenoblade Chronicles 2, tutti a 39,99€ anziché 59,99€. Tuttavia, i saldi propongono anche numerosi altri giochi e abbiamo provato a stilare per voi una lista che metta in evidenza quella più interessanti. Considerate che le promozioni includono oltre 1.000 videogiochi, con sconti fino al 75% dei costi di listino.

Trovate la nostra selezione di seguito, mentre tutte le offerte sono visionabili da browser direttamente a questo indirizzo:

Mario Kart 8 Deluxe – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Splatoon 2 – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Xenoblade Chronicles 2 – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Octopath Traveler – 29,99€ anziché 59,99€

– 29,99€ anziché 59,99€ Hyrule Warriors: Definitve Edition – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Luigi’s Mansion 3 – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Super Mario Maker 2 – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Brain Training – 18,89€ anziché 26,99€

– 18,89€ anziché 26,99€ Paper Mario: The Origami King – 39,99€ anziché 59,99€

– 39,99€ anziché 59,99€ Super Bomberman R – 4,49€ anziché 29,99€

– 4,49€ anziché 29,99€ Rayman Legends: Definitive Edition – 9,99€ anziché 39,99€

– 9,99€ anziché 39,99€ Mario + Rabbids: Kingdom Battle – 9,99€ anziché 39,99€

– 9,99€ anziché 39,99€ LEGO Worlds – 11,99€ anziché 29,99€

– 11,99€ anziché 29,99€ Wolfenstein II: The New Colossus – 15,99€ anziché 39,99€

– 15,99€ anziché 39,99€ L.A. Noire – 24,99€ anziché 49,99€

– 24,99€ anziché 49,99€ Syberia – 2,98€ anziché 14,90€

– 2,98€ anziché 14,90€ Syberia 2 – 2,09€ anziché 29,99€

– 2,09€ anziché 29,99€ Syberia 3 – 4,99€ anziché 49,99€

– 4,99€ anziché 49,99€ Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 19,99€ anziché 39,99€

– 19,99€ anziché 39,99€ LEGO Harry Potter Collection – 17,99€ anziché 39,99€

– 17,99€ anziché 39,99€ Sid Meier’s Civilization VI – 8,99€ anziché 29,99€

– 8,99€ anziché 29,99€ Valiant Hearts: The Great War – 5,99€ anziché 19,99€

– 5,99€ anziché 19,99€ Unravel Two – 5,09€ anziché 29,99€

– 5,09€ anziché 29,99€ Saints Row The Third – 13,99€ anziché 39,99€

– 13,99€ anziché 39,99€ Deponia – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Bloodstained: Ritual of the Night – 15,99€ anziché 39,99€

– 15,99€ anziché 39,99€ The Witcher 3 Complete Edition – 29,99€ anziché 59,99€

– 29,99€ anziché 59,99€ Spyro: Reignited Trilogy – 19,99€ anziché 39,99€

– 19,99€ anziché 39,99€ Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea – 9,49€ anziché 59,99€

– 9,49€ anziché 59,99€ Children of Morta – 8,57€ anziché 21,99€

– 8,57€ anziché 21,99€ Darksiders Genesis – 15,99€ anziché 39,99€

Risparmia su più di 1000 coloratissimi giochi, inclusi grandi titoli multiplayer, con il Festival di febbraio dell'#eShop, ora in corso! Scopri tutte le offerte: https://t.co/iPUBJBGeBs pic.twitter.com/mGoa75eBx2 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 10, 2022

Gli sconti, vi ricordiamo, rimarranno disponibili fino alle ore 23.59 del 20 febbraio prossimo. Se intendete approfittarne, insomma, vi raccomandiamo di farlo prima della loro scadenza.

Se vi siete persi l’annuncio di Xenoblade Chronicles 3, considerando lo sconto in essere sul secondo capitolo vi raccomandiamo di recuperare tutto: trovate nella nostra notizia il resoconto di Marcello Paolillo dal Nintendo Direct.