Da oggi iPhone può diventare come una Nintendo Switch, più o meno

Si sa che Apple è molto interessata al mondo dei videogiochi, e con una nuova feature ora iPhone diventa molto più simile ad una Nintendo Switch.

La console Nintendo, che potete recuperare su Amazon, è sempre molto ambita dai consumatori, ed è stata d’ispirazione anche per tante altre aziende.

Come Valve con Steam Deck, che condivide con Switch anche la lista dei videogiochi più giocati in questi primi mesi di vita.

Contestualmente, il mercato mobile è sempre più ricco e popolato da tanti franchise famosi (tra cui Call of Duty), ed è normale che aziende come Apple vogliano investirci sopra.

E gli iPhone fanno un altro passo ulteriore per diventare ancora di più una console da gioco, sempre più simile a Nintendo Switch.

Come riporta The Verge, grazie ad un ultimo aggiornamento di iOS 16 ora i Joy-Con (e non solo) sono compatibili con gli smarpthone di casa Apple.

Apple sta testando il supporto nativo per i controller Nintendo Switch Pro e Joy-Con su iOS 16. Riley Testut, uno degli sviluppatori iOS dietro AltStore, ha scoperto il supporto per i controller in una beta per sviluppatori rilasciata ieri.

Secondo Testut, il controller Pro funziona perfettamente, ed i Joy-Con vengono rilevato come un unico dispositivo a disposizione per app e giochi.

Nat Brown, un responsabile tecnico di Apple, ha confermato il supporto per i nuovi controller, rivelando anche una shortcut per poter cambiare il metodo di fruizione dei Joy-Con: tenendo premuti i pulsanti screenshot ed home per qualche secondo, è possibile passare dal rilevamento singolo a quello doppio dei Joy-Con.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!! Can confirm they work perfectly with Delta pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles ‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

Questo apre scenari molto interessanti per il futuro del gaming su mobile, in particolare su iPhone ed iPad ovviamente.

Nella speranza che anche gli utenti Apple non debbano incappare nel fenomeno del Joy-Con drifting, che sta facendo impazzire i centri assistenza.

In fondo c’è tutto l’interesse a rendere ancora più importante questo mondo, visto che Apple incassa dai videogiochi più di tutti gli altri.