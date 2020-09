Super Mario 3D All-Stars va a ruba: è il più venduto su Amazon (che lo ha esaurito)

I rumor che si inseguivano relativamente al possibile arrivo di un cofanetto che rispolverasse i giochi tridimensionali di Super Mario aveva già fatto intuire che il livello di attenzione dei giocatori verso una manovra di questo tipo fosse molto alto. Certo, era forse difficile aspettarsi che fosse così alto. Dopo l’annuncio di Super Mario 3D All-Stars, che vi permetterà di mettere le mani di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy in versione aggiornata per Switch, infatti, il cofanetto sta andando letteralmente a ruba.

Visitando la classifica dei più venduti su Amazon Italia, il titolo risulta non solo essere in prima posizione, ma è anche momentaneamente esaurito. Non è tutto: se visitiamo Amazon Spagna, il risultato è lo stesso: prima posizione, esattamente come su Amazon UK, su Amazon Germania, su Amazon Francia, su Amazon Giappone (dove è proposto anche in un’edizione con oggetto bonus, che è ovviamente seconda) e sullo statunitense Amazon USA.

L’attenzione per il cofanetto è insomma ai massimi livelli, probabilmente complice anche il fatto che sarà disponibile sul mercato per un periodo di tempo limitato – ossia fino al 31 marzo 2021, prima di non essere più in vendita, esaurite le celebrazioni per il compleanno di Mario.

Vediamo se, assestato il periodo di apertura dei pre-order, il titolo rimarrà in cima alle classifiche sui diversi mercati, ed eventualmente per quante settimane. La sua release, vi ricordiamo, è attesa per il prossimo 18 settembre, anche su Nintendo eShop.