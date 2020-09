Nintendo annuncia Super Mario Bros. 35 e tante altre novità a tema Mario

È un giorno caldissimo per gli amanti di Super Mario che da tempo attendevano di scoprire quali fossero i piani della grande N per celebre i 35 anni del suo personaggio più famoso di sempre. Con un Direct lanciato a sorpresa, la casa di Kyoto non solo ha confermato ufficialmente il cofanetto Super Mario 3D All-Stars dedicato ai grandi classici in tre dimensioni del franchise, ma ha rivelato anche ulteriori novità – tra cui il gioco Super Mario Bros. 35, in arrivo su Nintendo Switch.

L’annuncio di Super Mario Bros. 35

Super Mario Bros. 35 è un titolo online competitivo che può ospitare, indovinate un po’, partite da 35 giocatori. Il vostro obiettivo è quello di battere tutti gli altri Mario, ma attenzione – perché i nemici sconfitti vengono catapultati nello schermo degli avversari, e viceversa. I giocatori potranno servirsi anche di oggetti speciali e sopra le righe per provare a spuntarla, mentre si muoveranno nel mondo dell’originale Super Mario Bros..

Disponibile dal 1 ottobre esclusivamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online, il gioco celebrativo sarà disponibile fino al 31 marzo 2021, per festeggiare questo speciale anniversario.

Super Mario Bros. 34 arriverà il 1 ottobre

Gli altri annunci a tema Super Mario

Se amate le console retrò, sarete ben felici di mettere le mani sul nuovo Game & Watch: Super Mario Bros.. Questa variante della piattaforma originale degli anni ’80 è dedicata all’idraulico più famoso del pianeta ed è dotata di una pulsantiera moderna. Al suo interno troverete:

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Una versione speciale di Ball con Mario come protagonista

Come da nomea, Game & Watch: Super Mario Bros. funge anche da orologio e include 35 chicche che sarete voi a dover scoprire. Sarà lanciato sul mercato il 13 novembre prossimo.

Segnaliamo ai nostri lettori anche Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, versione migliorata di Super Mario 3D World (uscito su Wii U) che è giocabile sia in co-op online che in multiplayer locale. Il gioco vi permette di sbizzarrirvi con numerosi livelli e ulteriori dettagli saranno svelati nel prossimo futuro, in vista dell’uscita su Switch il 12 febbraio 2021. Ad accompagnarlo saranno anche i nuovi amiibo di Mario Gatto e Peach Gatto, in un cofanetto unico che li includerà entrambi.

Infine, Super Mario All-Stars, classico per SNES che include le versioni aggiornate di Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3 è disponibile da oggi per gli utenti di Nintendo Switch Online.