Nintendo 3DS vive ancora: nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa

Nintendo non sembra ancora pronta a dire ufficialmente addio al 3DS: l’ultima console portatile con il doppio schermo ha infatti ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento a sorpresa.

Il predecessore di Nintendo Switch è dunque pronto ad aggiornarsi alla versione 11.16.0-49, rilasciato come hotfix per un piccolo errore emerso in seguito all'ultima patch.

Si tratta infatti del secondo aggiornamento rilasciato in meno di un mese, dopo che proprio poco prima della fine di agosto la casa di Kyoto aveva pubblicato patch a sorpresa in contemporanea per 3DS e Wii U, presumibilmente per prepararsi alla chiusura degli eShop.

Questa volta è stato però aggiornata soltanto la console portatile con una nuova patch, che pare aver risolto semplicemente un errore di battitura nell’ultima versione del firmware.

Se il changelog ufficiale pubblicato da Nintendo riferisce infatti di aver implementato solamente i soliti «miglioramenti della stabilità e altri aggiornamenti», il dataminer SNBeast ci svela cosa è effettivamente cambiato con la versione 11.16.0-49 di 3DS.

Sembra infatti che sia stato semplicemente corretto un numero telefonico mostrato all’interno della console per contattare il servizio clienti Nintendo: pare infatti che mancasse una cifra al suo interno e che sia stata introdotta con l’ultimo update.

Nessun cambiamento particolarmente degno di nota o rivoluzione, come del resto era prevedibile visto il progressivo abbandono della console a due schermi: solo un rapido hotfix per sistemare una leggera svista della compagnia dopo l’ultima patch.

I dissected the entire 11.16.0-49 #Nintendo #3DS update. The only changes were that a typo was fixed for the phone number to call for COPPA inquiries for USA English and Japan. It was changed from "1-800-255-370" to "1-800-255-3700"

— SNBeast (@snbeast6) September 13, 2022