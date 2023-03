Nintendo 3DS vive ancora e offre due giochi gratis a sorpresa

Nintendo non sembra ancora pronta a dire addio allo storico 3DS: l’ultima e indimenticabile console portatile con doppio schermo ha infatti deciso di offrire ben due giochi gratuiti.

Il predecessore di Nintendo Switch (trovate il modello OLED di Splatoon 3 in edizione limitata su Amazon) ha infatti un posto speciale nel cuore dei fan.

Nonostante l’utenza fosse ormai pronta alla chiusura degli eShop, a quanto pare la Grande N non ha ancora deciso di staccare del tutto la spina.

Come riportato anche da Nintendo Life, due giochi per 3DS sono stati resi gratuiti per il download sull’eShop 3DS in Europa, che male non è.

Four Horses ha reso scaricabili gratuitamente due titoli su eShop per 3DS, in vista della chiusura del negozio digitale alla fine del mese di marzo.

Kid Tripp e Digger Dan X sono entrambi attualmente gratuiti e lo saranno per il resto del ciclo vitale dell’eShop, come rivelato dallo stesso team di sviluppo.

L’accordo è stato notato da tale “ZeningameDirect” su Twitter, che ha taggato di conseguenza Four Horses, ossia lo sviluppatore dei due giochi gratis.

Thanks for letting me know! I had tried to set the prices for all 3 of our 3DS games to “free to download” in both Europe and America. Nintendo in both regions said that it was not possible, so I was not expecting this…. https://t.co/JLsWQAbGRe — Four Horses (@FourHorsesGames) March 7, 2023

Four Horses ha dichiarato di aver ricevuto da Nintendo la comunicazione che «non era possibile» rendere i giochi gratuiti, sebbene a quanto pare a due titoli dello sviluppatore è stato effettivamente rimosso il prezzo per il download.

Alla domanda circa il perché lo sviluppatore abbia reso i giochi gratuiti, Four Horses ha risposto che voleva portare i giochi «in quante più mani possibili» prima della chiusura dell’eShop. Digger Dan DX, in particolare, è un’ottima occasione, visto che al momento è uscito solo su 3DS.

Originariamente, anche Miles & Kilo doveva essere reso gratuitamente, ma al momento in cui scriviamo è bloccato in uno stato di “attesa per il rilascio”.

Ricordiamo in ogni caso che il nuovo comunicato di Nintendo ha ribadito che il 27 marzo 2023 sarà ufficialmente interrotta la possibilità di acquistare nuovi titoli su Wii U e 3DS, bloccando contemporaneamente molte funzionalità.

La chiusura del Nintendo eShop fortunatamente non coinvolgerà il mercato su Switch, ma questo non impedirà alla casa di Kyoto di far scomparire per sempre oltre 1000 giochi.