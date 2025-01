C'è un gioco per 3DS che qualcuno ha preordinato per 10 anni

Ci sorprendiamo spesso delle storie che emergono dal mondo dei videogiochi, e quella di oggi comprende la cancellazione dei preordini di un videogioco per Nintendo 3DS annunciato quasi 10 anni fa.

Come riporta Gamespot, infatti, Amazon ha iniziato a cancellare i preordini per la versione Nintendo 3DS di Mighty No. 9.

La notizia arriva da un utente che su BlueSky ha condiviso una notifica ricevuta da Amazon UK, in cui veniva comunicata la cancellazione del preordine a causa della mancanza di disponibilità.

La console antenata di Nintendo Switch (la trovate su Amazon) aveva effettivamente la release di Mighty No. 9 in sospeso che non era stata mai formalmente cancellata. Sebbene era abbastanza lecito che il titolo non sarebbe mai uscito, in questo momento arriva la conferma ufficiale, di fatto.

Abbiamo quindi la risposta alla domanda che un po' tutti ci siamo fatti negli anni, sebbene inconsciamente sapevamo come sarebbe andata a finire.

L'elemento surreale di questa vicenda è che l'ordine su Amazon UK in questione dell'utente che ha segnalato la notizia è datato 2022, quindi significa che non solo c'era chi ancora credeva nell'uscita di Mighty No. 9 su 3DS, ma che è stato possibile preordinare per quasi 10 anni un videogioco che, nella pratica, non esiste.

Creato dal leggendario Keiji Inafune, Mighty No. 9 voleva essere il successore spirituale di Mega Man. L'estetica del gioco richiama il design nostalgico degli anni ’90, arricchita da una grafica moderna che combina animazioni fluide e colori vivaci.

Nato come campagna Kickstarter, purtroppo divenne rapidamente famoso per le promesse non mantenute verso i backer e, nella versione finale, per non essere un videogioco decisamente buono da quasi ogni punto di vista.

Parlando di Nintendo 3DS, un altro classico della piattaforma potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch, mentre Capcom lavorerà probabilmente a un vero Mega Man, prima o poi.