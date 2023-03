3DS Shop chiude, ma in vetta alla classifica dei più giocati c’è un big

Nintendo è ormai pronta a dire addio allo storico 3DS: l’ultima e indimenticabile console portatile con doppio schermo sta infatti per chiudere il suo storico eShop.

Il predecessore di Nintendo Switch (trovate il modello OLED di Splatoon 3 in edizione limitata su Amazon) ha infatti un posto speciale nel cuore dei fan.

Nonostante i giocatori fossero da tempo pronta alla chiusura degli eShop, a quanto pare la Grande N è ora in procinto di staccare del tutto la spina.

E se di recente due giochi per 3DS sono stati resi gratuiti per il download sull’eShop 3DS in Europa, che male non è, è ora il momento di scoprire qual è il gioco che domina la classifica eShop USA, poco prima del suo spegnimento definitivo.

Come riportato anche da Nintendo Life, i giochi della Virtual Console legati ai Pokémon continuano a dominare le classifiche fino all’ultima settimana, con il titolo di seconda generazione Pokémon Cristallo in testa.

Appena sotto troviamo Pokémon Rosso, seguito da Pokémon Giallo, Pokémon Oro, Pokémon Argento e Pokémon Blu al sesto posto.

Non finisce qui: sono elencati anche altri giochi Pokémon, tra cui Pokémon Trading Game. Tra le altre serie che hanno ottenuto vendite all’ultimo momento figurano Phoenix Wright, Monster Hunter e molti altri giochi Capcom. Poco sotto, l’elenco completo della Top 20:

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Red

3. Pokemon Yellow

4. Pokemon Gold

5. Pokemon Silver

6. Pokemon Blue

7. Pokemon Dream Radar

8. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

9. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

10. Shovel Knight: Treasure Trove

11. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

12. Apollo Justice: Ace Attorney

13. Monster Hunter 4 Ultimate

14. Mega Man Legacy Collection

15. Monster Hunter Generations

16. Monster Hunter 3 Ultimate

17. Super Street Fighter IV 3D Edition

18. Pokemon Trading Card Game

19. Zelda: Oracle of Ages

20. Resident Evil Revelations

Ricordiamo in ogni caso che il nuovo comunicato di Nintendo ha ribadito che il 27 marzo 2023 sarà ufficialmente interrotta la possibilità di acquistare nuovi titoli su Wii U e 3DS, bloccando contemporaneamente molte funzionalità.

La chiusura del Nintendo eShop fortunatamente non coinvolgerà il mercato su Switch, ma questo non impedirà alla casa di Kyoto di far scomparire per sempre oltre 1000 giochi.