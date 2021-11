New World, ecco come raggiungere il livello 60 nei modi più assurdi

Uno dei giochi del momento è sicuramente New World, con il quale Amazon è riuscita a prendersi una parte dei giocatori appassionati di MMO.

Sfidando per altro Final Fantasy XIV, che in pochi anni è riusciti a diventare uno degli MMO più amati di sempre.

Negli ultimi tempi, il gioco pare che stia avendo un momento negativo perché i giocatori sono in calo, e potrebbe significare l’inizio del declino.

Nonostante ciò New World ci regala sempre molte notizie come la storia del glitch dell’oro, perché la community che c’è è comunque viva e frizzante.

Come in ogni MMO, una buona parte della vita del videogiocatore di New World consiste nel farmare per riuscire ad arrivare al livello massimo.

Arrivare al livello 60 è un compito arduo, e spesso noioso, a meno che non usiate uno dei trucchi che la community sta condividendo per farlo in maniera creativa.

Come riporta GameRant, i giocatori di New World si ritrovano in un momento molto strano perché nonostante si stiano divertendo, il titolo presenta spesso glitch e problemi anche molto gravi.

Per questo motivo, e forse per stemperare un po’, alcuni giocatori si stanno inventando modi per farmare punti esperienza divertendosi.

C’è chi è riuscito nella sfida di raggiungere il level cap non uccidendo nessuno, ma solo craftando e raccogliendo esperienza in altri modi. Un altro è arrivato al livello 60 senza unirsi a nessuna delle tre fazioni principali all’interno del gioco, ed altri hanno assistito all’impresa epica di ottenere i punti esperienza finali calpestando un tacchino.

La community è piena di esempi del genere che, al momento, vengono condivisi per creare un bacino di esperienza comune, in attesa che tutti i problemi del gioco si risolvano.

Ma non è la prima volta che i giocatori si mobilitano, perché di recente qualcuno si è creato una minimappa per conto proprio.

Mentre altri hanno scoperto il bug più assurdo del gioco, ovviamente rendendolo noto a tutti quanti.

E, quando sembrava non esserci limite alla stranezza, qualcuno ha usato delle salsicce in maniera creativa all’interno della chat.