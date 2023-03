Netflix Games, nuovo gioco gratis in arrivo ad aprile (e non solo)

Netflix non ha mai rallentato la sua proposta di giochi gratis da rilasciare a cadenza regolare, visto che ora se ne sta per aggiungere un altro, previsto ad aprile.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming sembra volere intrattenere la sua utenza con novità di vario tipo.

Netflix vuole continuare a proporre ai suoi abbonati titoli di tutto rispetto, senza contare che di recente anche il regista Zack Snyder si è lasciato sfuggire qualcosa.

Ora, però, come riportato anche da Venture Beat, è stato reso noto il titolo che approderà su Netflix durante il prossimo mese, Mighty Quest Rogue Palace, e a quanto pare non sarà solo.

Netflix ha annunciato i giochi in arrivo sulla sua piattaforma nel prossimo futuro: uno dei titolo in arrivo da Ubisoft è Mighty Quest Rogue Palace, spin-off mobile del titolo free-to-play The Mighty Quest for Epic Loot.

Ma non solo: sempre il colosso dello streaming ha anche annunciato che entrambi i capitoli di Monument Valley arriveranno presto su Netflix.

Per chi non lo sapesse, Mighty Quest Rogue Palace è un rogue-lite con un gameplay hack-and-slash migliorato rispetto alla serie madre È il secondo dei tre capitoli che Ubisoft sta sviluppando in esclusiva per Netflix, il primo dei quali è Valiant Hearts Coming Home.

L’editore sta in ogni caso lavorando anche a un capitolo di Assassin’s Creed. Sempre Netflix sta inoltre collaborando con Super Evil Megacorp per un gioco esclusivo che prevede di annunciare nel corso dell’anno.

Mighty Quest Rogue Palace verrà lanciato su Netflix il 18 aprile prossimo, con la conferma anche della rinnovata la collaborazione con Nanobit per il nuovo giocom Too Hot to Handle, che verrà lanciato nel corso dell’anno.

Netflix ha lanciato 55 giochi sulla sua piattaforma da quando è entrata nel settore nel 2021. Quest’anno prevede di rilasciarne fino a 40, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni. Il prossimo gioco in arrivo sulla piattaforma è un Day One: Terra Nil, un titolo di strategia che verrà lanciato il 28 marzo, mentre la settimana scorsa lo studio ha lanciato anche Highwater di Rogue Games.

Di recente Netflix ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati per la piattaforma, ossia dei veri e propri gamertag.

Del resto, continua l’impegno di Netflix ad ampliare il suo catalogo di giochi mobile disponibili per tutti gli abbonati al servizio di streaming con alcune interessanti novità.