Netflix, due nuovi giochi gratis disponibili a partire da ora

Netflix ha annunciato oggi l’aggiunta di altri due titoli al suo catalogo di giochi in-app, ampliando così un catalogo che inizia ad essere di tutto rispetto.

Il colosso dello streaming punta a competere con servizi come Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi anche su Amazon, offrendo sempre più titoli da provare gratis.

Di recente, Netflix ha tra le altre cose annunciato Kingdom: The Blood, un action rpg principalmente single player che strizza l’occhio a Sekiro (ma con gli zombie).

Se quindi la scommessa nei confronti dei videogiochi da parte di Netflix parrebbe vinta, a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Come riportato anche da VentureBeat, i due giochi aggiunti da poco sono Mahjong Solitaire e il gioco d’avventura Before Your Eyes.

Before Your Eyes, in particolare, è un titolo di avventura narrativa realizzato da GoodbyeWorld Games nel 2021, vincitore ai BAFTA di quell’anno.

Il titolo viene lanciato per la prima volta su mobile e utilizzerà la fotocamera del telefono dei giocatori per la meccanica del cosiddetto “blink”, in contrapposizione al tracciamento oculare della webcam visto nella versione originale.

Mahjong Solitaire è invece un titolo ispirato all’omonimo gioco basato sulle tessere nato in Cina, disponibile in oltre 30 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco e spagnolo.

La selezione di giochi di Netflix è ora a quota 26 titoli e l’azienda prevede di raddoppiare il numero ad almeno 50 entro la fine dell’anno. Secondo un recente rapporto di Sensor Tower, i giochi di Netflix hanno generato finora oltre 13 milioni di download.

E nel futuro ce ne saranno sempre di più, visto e considerato che il colosso dello streaming ha piani di conquista importanti per il 2023.

Del resto, Netflix continua a credere davvero molto nel gaming, al punto da fare le proprie acquisizioni milionarie nel mercato, cosa questa che non è passata inosservata ai più.