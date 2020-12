Nemmeno la carta igienica ha tenuto il confronto con PS5 su Google nel 2020

La fine dell’anno è quel momento in cui vengono fuori le curiosità più strambe, anche in un susseguirsi di mesi assurdi come è stato questo 2020. Ormai tutti ci rivolgiamo a Google per le nostre ricerche online, quindi non stupisce che le statistiche diramate dal motore di ricerca abbiano sempre dei punti di interesse.

Ad esempio, una cosa estremamente cercata dalle persone nel 2020 è stata “dove trovare la carta igienica” – dato che, come ricorderete, sembrava essere diventata un bene di lusso durante la prima quarantena, nella scorsa primavera. Tuttavia, c’è stato un “dove trovare” più ricercato di questo, incredibilmente, ed è stato “dove trovare PlayStation 5“. Questo, senza troppi giri di parole, rende l’idea di quanto ricercata sia stata la console di casa Sony, attualmente introvabile – e che potrebbe non vedere nuove scorte prima del 2021.

Arrenditi, carta igienica

Forse è ancora più curioso il fatto che, nell’anno di Cyberpunk 2077 e di The Last of Us – Part II, il gioco più cercato in assoluto sia stato Among Us, uscito nel 2018 e tornato alla ribalta negli scorsi mesi, mentre manca del tutto dalla top 10 Fortnite. Di seguito la lista completa dei giochi più cercati su Google nel 2020:

Among Us Fall Guys: Ultimate Knockout Valorant Genshin Impact Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons Assassin’s Creed Valhalla The Last of Us 2 Madden NFL 2021 Jackbox

Il podio è quindi completato da Fall Guys, il gioco competitivo uscito nel corso dell’estate, e da Valorant – lo sparatutto di Riot Games disponibile gratis su PC. Uno specchio di quali siano i titoli su cui si concentra la community e che vedono le prime tre posizioni interamente dedicate a giochi multiplayer.