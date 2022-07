Nella lista dei simulatori strambi arriva quello dedicato al cibo e… all’ASMR

Da qualche tempo, ci stiamo divertendo a far notare ai nostri lettori l’originalità dei simulatori che gli sviluppatori realizzano. Dai più classici come Microsoft Flight Simulator ad altri decisamente sopra le righe, come il simulatore di autopsie, i giocatori possono praticamente provare a vivere – in modo più o meno fedele – qualsiasi tipo di esperienza.

E se per alcuni il paradigma del relax è usare una idropulitrice e lavare via lo sporco in PowerWash Simulator (ho scoperto di far parte della categoria), altri potrebbero avere le loro mezzore di puro relax gestendo un ristorante virtuale dove i suoni sono tutto.

Tagliare un pomodoro potrebbe essere rilassante!

È l’idea alla base di ASMR Food Experience, un videogioco che decisamente non ha nel nome la sua originalità: si tratta di un titolo, sviluppato da Gameparic e che potete vedere su Steam, dove dovete gestire il vostro ristorante.

Il focus, però, non è sulla parte gestionale, ma sulla fedeltà dei cibi alla realtà – rappresentati in modo piuttosto appetitoso dal comparto grafico – e, soprattutto, sui suoni che è possibile ascoltare mentre si cucina, si affetta, o magari si versa un buon bicchiere per i propri avventori.

Come spiegato dagli sviluppatori:

«In ASMR Food Experience, sarai il proprietario di un piccolo ristorante. In questo simulatore non dovrai limitarti a servire i clienti, ma anche assicurarti che le forniture siano adeguate, pulire, curare il verde e mantenere il ristorante nelle migliori condizioni visive possibili. Ciò farà un’enorme differenza nella valutazione complessiva del tuo locale e si tradurrà in traffico, interesse e suggerimenti da parte degli ospiti».

Viene anche anticipato che potremo personalizzare il nostro ristorante in tutto e per tutto – magari realizzandolo in stile asiatico, o in stile mediterraneo.

«In ASMR Food Experience ci sarà un’abbondanza di suoni per aiutarti a sperimentare le reazioni più desiderabili: calma, eccitazione, serenità e altro ancora. Avrai il pieno controllo sui suoni del gioco: natura, cucina, pulizia, conversazioni, suoni della strada. Trova quello che fa per te in questo fantastico simulatore» aggiungono gli autori – il che ci suggerisce che sarà bene giocarci con le cuffie.

Anche ASMR Food Experience, insomma, si unisce al filone di videogiochi che puntano al relax, sia sposando la corrente ASMR che da tempo spopola su canali come YouTube e Twitch, sia assecondando il corso dei giochi chill che stiamo apprezzando da qualche tempo, utili per puro escapismo e che non propongono sfide particolari o pericoli.

In questo filone, tra le uscite piuttosto recenti vi segnaliamo anche Lake, che potrebbe essere una vera e propria meta virtuale per le vostre vacanze, e soprattutto il premiato Unpacking: potrete non riordinare la vostra camera nella realtà, ma qui sarebbe impossibile non trovarlo piacevole.

Al momento, comunque, per ASMR Food Experience non c’è ancora una data d’uscita né una possibile finestra di lancio, quindi ci sarà da attendere per capire da quando potremo sfoderare coltelli e forchette (o bacchette!) nel nostro ristorante.