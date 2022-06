Tra i giochi più strambi di questi giorni c’è anche il simulatore (realistico) di autopsie

Considerando che stiamo assistendo a tantissime conferenze che in molti casi sono delle raffiche di videogiochi presentati in pochi secondi, stiamo vedendo davvero idee strambe di ogni genere. La più stramba, però, è probabilmente quella annunciata da Team17, che ha confermato di aver trovato l’accordo per pubblicare Autopsy Simulator. E se il nome vi suona inquietante, aspettate di sapere il resto.

Su PC abbiamo visto simulatori di praticamente qualsiasi cosa (tipo questo, su Instant Gaming), questo va detto, ma parliamo a tutti gli effetti di un simulatore di autopsie – oltretutto, scientificamente accurato e sconsigliato quindi alle persone impressionabili o deboli di cuore/stomaco.

Il gioco permetterà di vedere «dettagli anatomici brutali e delle procedure di autopsia certificate dal punto di vista medico», permettendovi di «dissezionare in modo anatomicamente accurato i cadaveri, utilizzando una serie di procedure che sono fedeli a quelle del mondo reale».

Durante le vostre routine virtuali vi ritroverete in scenari in cui avrete tutti i dettagli del crimine da prendere in analisi, così da sapere di cosa andare in cerca nel corpo della sfortunata vittima: dovrete quindi anche esaminare i documenti, a loro volta progettati con l’aiuto di professionisti di questo lavoro, per sapere come approcciarvi alla prossima autopsia.

Fa un po’ Surgeon Simulator, va detto, se non fosse che qui il vostro “paziente” non si può salvare e non potrete certo peggiorare le sue condizioni.

Comunque non è tutto, perché il gioco – definito un vero e proprio horror psicologico, sviluppato da Woodland Games e in arrivo su PC il prossimo mese di novembre – vuole offrire anche un comparto narrativo: includerà infatti la modalità storia Autopsy Simulator: Dead Memories, ambientata negli anni ’90 e dove dovrete affrontare un mistero molto personale per il protagonista, ovviamente un’autopsia alla volta.

Il gioco, insomma, non si risparmia e punta fortemente sulla fedeltà al contesto autoptico reale, permettendo in modo piuttosto originale di scoprire in prima persona come funzioni questa importante professione e quali siano le procedure che vengono eseguite negli esami di rito.

Questo, certo, a patto che la cosa vi interessi. Se invece siete tra coloro che possono continuare a vivere molto bene anche senza sapere per filo e per segno cosa venga fatto a un cadavere durante un’autopsia, probabilmente molto meglio dare uno sguardo all’allegro The Plucky Squire o all’adorabile Planet of Lana.

Se, invece, siete in cerca di tutte le novità dalle conferenze della Summer Game Fest, date un’occhiata al nostro hub dedicato. Lì niente cadaveri in vista, promettiamo.