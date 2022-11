Neflix sta sviluppando il suo primo Tripla A, e promette grandi cose

Il colosso Netflix sta sviluppando un gioco tripla A per PC, stando ai recenti annunci di lavoro pubblicati per il suo studio di videogiochi.

In maniera simile o quasi a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi anche su Amazon) il gigante dello streaming si sta in ogni caso impegnando al mondo del gaming in maniera sempre maggiore.

Dopo l’annuncio dell’apertura di un nuovo studio di sviluppo, Netflix Games ha deciso di proseguire per la sua strada, dedicandosi ora allo sviluppo di un primo big.

Come riportato anche dai colleghi di Eurogamer, il gioco promette infatti di essere il primo, vero AAA sviluppato dalla compagnia americana.

I posti di lavoro sono disponibili presso il Netflix Games Studio, uno studio di sviluppo di Los Angeles di recente formazione, annunciato il mese scorso dal vicepresidente della società per i giochi Mike Verdu.

Il team è guidato dall’ex produttore esecutivo di Overwatch, Chacko Sonny. In questi giorni sono stati pubblicati gli annunci per direttori di progetto, un ingegnere capo e un analista di servizi live presso il Netflix Games Studio.

Il progetto è identificato come un “nuovissimo gioco tripla A per PC” costruito su Unreal Engine, ed è specificamente descritto come un RPG d’azione in terza persona.

Inoltre, sembra che Netflix voglia creare dei tie-in multimediali per il gioco, in quanto le responsabilità del director includono lo sviluppo di una narrazione “degna di un film/serie TV di Netflix”, oltre a considerare di migrare il progetto in “altri” media.

L’offerta di giochi per cellulari dell’azienda è in costante aumento: il servizio ha recentemente aggiunto Spiritfarer e Desta: The Memories Between. Il suo studio interno di Helsinki mira a sviluppare giochi originali “senza pubblicità o acquisti in-app” da aggiungere alla libreria di Netflix.

Restando in tema, ricordiamo che il suggestivo Immortality è reperibile nella sezione giochi dell’applicazione di Netflix, e da poco è disponibile anche su mobile.