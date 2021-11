Neanche FIFA 22 può nulla contro il gioco del momento

Novembre è ormai entrato nel vivo, un mese che sta riservando sorprese niente male nella classifica software italiana settimanale, la quale vede FIFA 22 pericolosamente in “crisi”.

Il gioco targato EA ha infatti ottenuto spesso e volentieri tutte e tre le posizioni sul podio, con il quinto capitolo di Grand Theft Auto sempre con il fiato sul collo.

Il titolo sportivo è stato infatti il campione indiscusso proprio di recente, battendo anche un colosso come GTA V (in grado di stare in classifica per molto tempo).

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dall’1 al 7 novembre.

In prima posizione troviamo infatti Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della serie di FPS a sfondo bellico diventata con gli anni un cult, in versione PS4.

Al secondo posto, senza troppe sorprese, è sempre Vanguard a trionfare, questa volta per quanto concerne l’edizione per console PS5.

In terza posizione, con le unghie e con i denti, FIFA 22 in versione PS4, dimostrando che la forza del simulatore calcistico di EA è comunque molto forte.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti su PC nell’ultima settimana, troviamo al primo posto For Honor, l’action game di combattimenti all’arma bianca prodotto da Ubisoft.

In seconda posizione svetta invece Sid Meyer’s Civilization VI, lo strategico a turni appartenente alla serie Civilization divenuta garanzia di qualità.

Terza posizione ottenuta da un altro gioco dedicato all’archeologa Lara Croft, ossia Tomb Raider, reboot della prima avventura dedicata all’eroina più famosa di sempre.

Se vi va, potete dare una letta alla recensione di Call of Duty Vanguard pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.