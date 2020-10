NBA 2K21: scopriamo in un video gameplay come girerà su PlayStation 5

NBA 2K21 sarà uno dei primi videogiochi che compiranno il grande passo verso la next-gen fin dal debutto di PlayStation 5 ed è proprio a questa piattaforma che è dedicato il nuovo trailer del gioco.

2K ha deciso di mostrarci in azione il suo titolo sportivo dedicato al grande basket direttamente su PS5, con una serie di video gameplay – montati all’interno di un trailer – che sono stati catturati proprio mentre il gioco girava sulla console next-gen di casa Sony.

Vi proponiamo il video di seguito, in embed nella nostra notizia.

«Mai prima d’ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco» ha voluto aggiungere Greg Thomas, presidente del team Visual Concepts che ha firmato il gioco.

«NBA 2K21 è il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento rapido delle luci e incredibili nuove funzionalità di gameplay possibili solo su hardware di nuova generazione.»

NBA 2K21 promette il massimo della fedeltà visiva su next-gen

Non si tratterà però solo di novità estetiche: le versioni next-gen del gioco, promette 2K, vanteranno anche altre aggiunte, come la presenza su schermo di 150 personaggi contemporaneamente, per popolare le arene in cui giocherete. Inoltre, i movimenti e gli impatti saranno più credibili, con un motore di collisione e nuove animazioni più fluide e un’esperienza più impegnativa e credibile.

Per tutti i dettagli sul gioco vi raccomandiamo di fare riferimento alla nostra recensione completa dedicata alla versione PC. Vi ricordiamo anche che NBA 2K21 sarà uno dei titoli che avranno un costo superiore su next-gen, come spiegato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick.