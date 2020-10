NBA 2K21, il video PS5 vs. PS4 mostra una differenza tecnica abissale

Lo scorso 6 ottobre, è stato mostrato il – sorprendente – primo video in game di NBA 2K21, atteso su PlayStation 5 sfruttandone da subito le capacità grafiche.

Il filmato rilasciato da 2K ci ha infatti permesso di mostrarci in azione il suo titolo sportivo con vari sequenze di gameplay catturate proprio dal gioco mentre girava sulla console next-gen di casa Sony. Il risultato, al netto del fatto che si tratta “solo” di un trailer, la lasciato tutti a bocca aperta.

La domanda, però, è sorta spontanea: quante e quali sono le differenze tra la versione PS5 di NBA 2K21 e l’edizione disponibile per la “vecchia” PS4?

Ma è il gioco oppure una partita vera?

A tentare di dare una risposta a questa domanda ci pensa un video comparativo in cui viene messa a confronto l’edizione PlayStation 5 del gioco con quella per console PlayStation 4.

Trovate il filmato poco sotto, come di consueto, nel nostro player dedicato.

Al netto di una bontà nelle animazioni, sembra più che evidente che tra la versione PS5 e quella PS4 c’è davvero un abisso, specie per quanto riguarda i dettagli specifici dei giocatori (per non parlare del pubblico sugli spalti).

Le versioni next-gen del gioco vanteranno infatti la presenza su schermo di 150 personaggi contemporaneamente, oltre ai movimenti dei giocatori e gli impatti più credibili e realistici (grazie anche e soprattutto a un motore di collisione e animazioni più fluide).

Insomma, NBA 2K21 su PS5 promette di essere un’esperienza decisamente migliore rispetto alle precedenti.

Se volete saperne di più sul gioco, in attesa della versione next-gen, vi consigliamo di fare riferimento alla nostra recensione dedicata alla versione PC, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.