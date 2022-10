Naughty Dog sarebbe già al lavoro su un “erede” di The Last of Us su PS5

Naughty Dog non intende mai fermarsi: dopo aver dunque ufficialmente terminato solo pochi mesi fa i lavori per il remake PS5 di The Last of Us, il talentuoso team di sviluppo starebbe già lavorando a un nuovo progetto su PS5.

Un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia potrebbe infatti aver svelato un nuovo “erede” di The Last of Us (trovate il remake Parte I su Amazon): dovrebbe infatti trattarsi di un nuovo titolo tripla-A con ambientazioni realistiche.

Sapevamo già che la compagnia stava lavorando a un progetto top secret, ma il team aveva mantenuto un rigoroso silenzio, senza far trapelare nemmeno qualche piccola informazione al riguardo.

E mentre i fan sono già convinti di aver già trovato i primi indizi sul prossimo gioco proprio in The Last of Us Part I, che nasconderebbe elementi di stampo fantasy in un contesto realistico, l’offerta di lavoro ci anticipa che il prossimo progetto potrebbe presentare un enorme livello di dettagli e diventare proprio l’erede della saga di Ellie e Joel (via Game Rant).

Nell’annuncio viene infatti segnalato che Naughty Dog è attualmente alla ricerca di un game artist esperto, in grado di realizzare «outfit diversi, persone e animali» per un’ambientazione realistica, oltre a saper utilizzare elementi come la sporcizia per indicare quanto siano consumati abiti, armi ed equipaggiamenti.

Viene infatti sottolineato che sarà una produzione di alta qualità e che ripone molta attenzione sulle imperfezioni dei personaggi, insieme al sapiente utilizzo di numerosi effetti grafici: non sappiamo con certezza cosa aspettarci da questa nuova produzione, ma sembra che gli autori di The Last of Us vogliano ancora una volta non lasciare nulla al caso.

Se dovessero arrivare ulteriori conferme ufficiali sul nuovo realistico e interessante progetto di Naughty Dog, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: attualmente infatti non è arrivato alcun ulteriore dettaglio su questo nuovo lavoro.

