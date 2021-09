Naughty Dog ha deciso di abbandonare una sua serie storica

Naughty Dog è sicuramente uno dei team di sviluppo più apprezzati di sempre, in grado di sfornare fior di capolavori su console PlayStation ormai da generazioni.

Gli autori di una perla come The Last of Us Part II hanno infatti un curriculum di tutto rispetto, con alcuni franchise divenuti col tempo vere e proprie saghe di riferimento.

Voci riguardanti un possibile remake della serie di Jak & Daxter, nata su PS2, si rincorrono da tempo, tanto che mesi fa si vociferava che ad occuparsene fossero i Bluepoint Games, col supporto di alcuni sviluppatori di Naughty Dog.

Purtroppo il co-presidente dello studio americano ha di recente smentito pubblicamente le voci che li vogliono al lavoro su un nuovo capitolo, relegando la serie nuovamente nel dimenticatoio.

Ora, sempre in occasione di una chiacchierata con la redazione di Game Informer (via GameRanx), Dog Evan Wells e Neil Druckmann hanno parlato dell’idea di tornare a lavorare ad alcune delle loro IP storiche.

Purtroppo, però, nonostante l’affetto per serie come – appunto – Jak & Daxter, i limiti di tempo gli impediscono di potersene occupare a dovere.

«Avendo tempo e risorse senza limiti non ci sarebbero problemi. Pensate a Insomniac con Ratchet & Clank, è fantastico», ha chiarato Wells.

«Siamo solo a corto di tempo, personalmente ho 48 anni e quanti altri giochi riuscirò ancora a sviluppare?».

Anche Druckmann sembra purtroppo pensarla allo stesso modo, ribadendo che l’idea di tornare ad alcune delle vecchie IP di Naughty Dog li ha sempre sfiorati, senza purtroppo mai concretizzarsi.

«Una volta concluso un progetto, passiamo un po’ di tempo a guardarci attorno, sia verso qualcosa di nuovo o magari in direzione di qualche vecchio franchise», ha spiegato Druckmann.

«Se doveste sbirciare le nostre cartelle scoprireste tanti concept inutilizzati. […] Dobbiamo però sempre trovare l’ispirazione più importante da portare avanti», ha concluso il director.

Al momento, quindi, la coppia di Jak e Daxter resta parcheggiata in un angolo, in attesa che Sony decida di dargli nuova vita (magari in un reboot o un remake dei primi capitoli).

Da tempo si parla anche di un ritorno di Nathan Drake in un nuovo Uncharted, sebbene il franchise sembrerebbe essere stato affidato a Sony Bend.

Naughty Dog ha in ogni caso da poco discusso dei suoi piani per il futuro e sottolinea di non avere intenzione di rivoluzionarsi per inseguire i trend del mercato.

Infine, Druckmann ha anche rivolto un messaggio a tutti coloro che non hanno apprezzato particolarmente The Last of Us Part II.