Natalissimi Unieuro, videogiochi e tecnologia a prezzi scontatissimi!

La nota catena Unieuro ha lanciato la promozione “I Natalissimi“, con tantissimi prodotti in offerta e a consegna gratuita perfetti per un regalo di Natale, anche a tasso zero in dieci rate mensili. Il catalogo è davvero vasto e vi ricordiamo che gli sconti saranno validi fino al 24 dicembre.

Ad esempio, tra i prodotti in offerta troviamo la smart TV Samsung UE50AU7170, che attualmente potete portarvi a casa a soli 489,90€, rispetto ai 599,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 110€.

La smart TV Samsung UE50AU7170 è equipaggiata con uno splendido pannello da 50″ a risoluzione 4K in grado di riprodurre immagini nitide e cristalline, permettendovi di cogliere i minimi dettagli di ogni immagine, mentre la tecnologia Motion Xcelerator garantisce una compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonde dei contenuti.

La smart TV Samsung UE50AU7170 è equipaggiata con il potente processore Crystal 4K, il quale si occupa di ottimizzare in maniera intelligente immagine e audio per garantirvi un’esperienza di visione di altissimo livello.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nella promozione “I Natalissimi” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

