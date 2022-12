Natale sottoprezzo Comet: sconti incredibili sino al 31 dicembre

La nota catena Comet ha lanciato un’incredibile promozione che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dei migliori brand con sconti incredibili sino al 31 dicembre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS4 di FIFA 23, che attualmente potete portarvi a casa a soli 44,90€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 35,8% e un risparmio reale di 25 euro.

Rispetto al passato, EA ha posto più attenzione che mai per il calcio femminile, con l’inclusione di nuovi campionati (come la Women’s Super League e la Division 1 Arkema), dei club e di molta più fedeltà rispetto a quella che abbiamo visto in passato, dove le calciatrici muovevano i primi rudimentali passi nel gaming.

Un’altra novità è rappresentata dall’inclusione del cross-play. FIFA 23 permetterà il gioco incrociato nelle modalità 1v1 tra PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Non sarà possibile, invece, il cross-play di queste piattaforme con PS4 e Xbox One (che avranno questa feature, ma solo tra loro), a causa di alcune differenze che rendono il titolo una “piattaforma” differente sulle console più datate.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nella nostra recensione: «FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati».

