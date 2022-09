MultiVersus potrebbe offrire presto nuove skin gratis: una nuova clip svela il negozio

Sebbene MultiVersus offra la possibilità di sbloccare gratuitamente l’intero roster con le monete d’oro, non si può dire lo stesso delle skin equipaggiabili: una scelta decisamente comprensibile, dato che si tratta di uno dei pochi contenuti acquistabili con le microtransazioni e che permettano agli sviluppatori di monetizzare il gioco.

Tuttavia, sembra che il picchiaduro di Warner Bros e Player First Games stia prendendo in considerazione l’idea di poter sbloccare nuovi contenuti cosmetici anche senza passare da negozi digitali come PS Store (trovate gift card dedicate su Amazon), ma anche solo usando monete d’oro.

Attualmente, ricordiamo che l’unico costume sbloccabile in questa maniera è una variante del Gigante di Ferro, che permette di accedere al suo aspetto classico e più iconico senza la S sul suo petto.

Lo stesso meccanismo potrebbe essere implementato anche nell’imminente negozio in-game, secondo quanto emerso in seguito alla patch che ha introdotto Gizmo e le attese novità al sistema di hurtbox e hitbox.

Come riportato da TheGamer, il dataminer AisulMV ha infatti scoperto alcuni file placeholder relativi al negozio, una delle feature attualmente assenti su MultiVersus ma prevista per una delle prossime patch.

Stando a quanto trapelato dai file interni, come potete osservare voi stessi nella seguente clip video, sembra che l’intenzione degli sviluppatori sia quella di offrire un prezzo con i Gleamium, ma anche la possibilità di sbloccare il contenuto con una quantità superiore di monete d’oro.

A look at how the Shop will look in-game

Obviously everything there is placeholders pic.twitter.com/1W97KXs9wl — AisulMV (@AisulMV) September 10, 2022

Attualmente le cifre indicate sarebbero 2.000 Gleamium o 3.000 monete d’oro: considerando che si tratta però solo di file placeholder, non sappiamo se questa caratteristica sarà confermata anche nella release finale o se i prezzi saranno definitivi, ma appare evidente che le cifre cambieranno in base ai contenuti offerti.

A rafforzare l’ipotesi su nuove possibili skin gratuite, i file placeholder vengono mostrati non solo nella categoria relativa ai nuovi combattenti, ma anche per costumi, effetti ringout, emote equipaggiabili e altro ancora.

Naturalmente invitiamo i fan a prendere la notizia con le dovute precauzioni, dato che non possiamo sapere se la versione definitiva del negozio offrirà o meno la possibilità di sbloccare contenuti cosmetici con le monete d’oro: l’ipotesi potrebbe essere scartata in qualunque fase dello sviluppo. Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità al riguardo.

Nel frattempo, la patch 1.02 ha introdotto anche una curiosa modifica al moveset di un personaggio: adesso Velma non chiamerà più la polizia, probabilmente per motivi di sensibilità.