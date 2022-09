MultiVersus, l’ultima patch ha stravolto le mosse di un personaggio

MultiVersus si è aggiornato e non è una novità, per videogiochi del genere. La novità è che una delle mosse di Velma è stata cambiata pesantamente.

La cervellona della Scooby Gang, le cui avventure potete recuperare anche tramite Amazon, è ovviamente uno dei personaggi del sempre più ampio roster del picchiaduro.

Il quale si è ampliato ulteriormente di recente, inserendo al suo interno anche un personaggio di uno dei film di culto degli anni ’80.

E che rischia di accogliere anche dei veri e propri meme tra i suoi lottatori, tra i più famosi della cultura ironica di Internet.

Velma è però tra le protagoniste dell’aggiornamento 1.02 di MultiVersus, visto che la sua mossa caratteristica è stata cambiata.

Solo dal punto di vista estetico, lo precisiamo, ma come riporta PC Gamer si tratta di una modifica molto singolare.

La passiva di Velma in MultiVersus le consente di generare “prove” quando sferra attacchi, che può raccogliere durante un combattimento. Una volta accumulate abbastanza prove può chiamare la polizia, letteralmente, che arriverà e “arrestererà” il giocatore avversario… picchiandolo sonoramente.

Dopo la patch 1.02, Velma non chiamerà più la polizia, ma arriverà la Mistery Machine, il van della Scooby Gang, ad occuparsi dei suoi avversari.

Ecco come risulta la mossa ora, con tanto di comparazione con la precedente:

Non è chiaro il motivo per cui sia stato fatto un cambiamento del genere, ma è facile ipotizzare che si possa trattare di una questione di sensibilità.

Visto il tono scherzoso di MultiVersus, sembrava forse fuori luogo chiamare la polizia in un titolo dove ci sono personaggi dei cartoni animati, ma anche reali come il cestista LeBron James.

Considerati i casi recenti di cronaca in cui la polizia ha esercitato abusi e violenze, nel mondo, forse Warner Bros ha ritenuto di voler moderare i toni, diciamo.

La community di MultiVersus non sembra, per ora, aver accolto questo cambiamento con astio per le eventuali motivazioni politiche. Le preoccupazioni riguardano più che altro il gameplay, visto che la Mistery Machine ha delle hitbox diverse rispetto alle macchine della polizia.

A questi giocatori potrebbe servire la nostra guida al gioco, così da non rimanere impreparati quando arrivano novità del genere.