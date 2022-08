MultiVersus, la prossima patch sarà davvero importante

MultiVersus è uno dei big assoluti di questi mesi, visto che il successo del picchiaduro di Player First Games e pubblicato da Warner Bros. non accenna a fermarsi.

Etichettato come clone di Super Smash Bros. (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) il gioco ha guadagnato grande popolarità col passare delle settimane.

Se il gioco è riuscito a conquistarsi una fetta di giocatori davvero da record, sebbene il supporto da parte degli sviluppatori non sembra essere finito qui.

Se già l’aggiornamento per la Stagione 1 di MultiVersus ha portato diverse novità, anche strutturali, la prossima patch a quanto pare sarà ancora più importante.

Come riportato anche da Game Rant, il director di MultiVersus ha parlato del prossimo, grande aggiornamento del titolo, che cambierà il sistema di gioco principale e aggiungerà due nuove funzionalità.

Tony Huynh ha parlato dei prossimi grandi cambiamenti che verranno apportati al gioco: il director è molto attivo sui social, rispondendo spesso alle domande dei fan e mostrando le ultime novità in arrivo per MultiVersus.

L’ultimo aggiornamento del gioco è previsto per la prossima settimana, ma a quanto pare non è ciò a cui fa riferimento Huynh.

Al momento, osservando il menu principale di MultiVersus, due opzioni sono ancora nascoste: queste porterebbero il giocatore alla pagina del negozio del gioco, dove presumibilmente potrà acquistare i cosmetici per i propri personaggi con il Gleamium o con l’oro.

La funzione Gilda è un po’ meno esplicativa, ma in sostanza consentirebbe ai giocatori di MultiVersus di creare i propri gruppi, che secondo alcuni si tradurranno in maggiori ricompense di gioco.

È importante notare che queste opzioni non sono state eliminate, ma Huynh ha dichiarato su Twitter che il team di Player First Games si sta concentrando sui sistemi di gioco principali, oltre che sulla stabilità e sulla correzione dei bug.

Le ultime patch arrivate per celebrare il lancio di Morty hanno introdotto diversi buff e nerf al roster, cosa che non è passata inosservata.

Ma non solo: se siete curiosi di scoprire questo titolo e vi serve una mano per muovere i vostri primi passi, potete consultare la nostra guida completa di MultiVersus in costante aggiornamento.