MTG Arena: i migliori mazzi per Rinascita di Zendikar

Questo appuntamento con i migliori mazzi di Rinascita di Zendikar arriva in un momento paradossalmente perfetto. MTG Arena è in un periodo un po’ turbolento da qualche tempo a questa parte, e la recente ondata di ban ha creato ancora più disordini nei meandri della scena competitiva. Con le Grand Finals della stagione 2020 dominate totalmente da Omnath, il Genesilocus con una miriade di mazzi fotocopia, Wizards of the Coast ha deciso di fare un altro giro di vite per quanto riguarda le carte bandite e limitate nei vari formati di Magic.

In Standard entrano nelle carte bandite il citato Omnath, poi Quadrifoglio Portafortuna e Fuga nelle Terre Selvagge. Queste tre carte erano il fulcro dei mazzi che hanno dominato il recente torneo, e WotC ha deciso di tagliare in toto ogni possibilità che anche mazzi simili possano emergere, diventando di fatto i nuovi migliori mazzi di Zendikar. Bandendo solo Omnath, infatti, rischio è che l’archetipo Adventures con il Quadrifoglio Portafortuna avrebbe dominato ulteriormente generando un altro mazzo Tier 1 impossibile da battere, e Fuga nelle Terre Selvagge è semplicemente una carta che nel formato attuale fornisce troppo valore in qualsiasi tipo di mazzo.

Quindi, dopo un ennesimo ban che ci ha lasciati ancora una volta a dover ricomporre le idee e capire cosa giocare per scalare le classifiche di MTG Arena: quale mazzo vale la pena costruire? Ce ne sono molti in realtà, perché l’oppressione di Omnath non c’è più e adesso è possibile divertirsi e sperimentare con le liste più disparate. Noi ve ne proponiamo cinque, di altrettanti archetipi diversi e cercando di spaziare il più possibile – dandovi varie alternative di mazzi che effettivamente possono essere performanti e possono darvi una mano per raggiungere il grado Mythic: ecco i migliori mazzi per Rinascita di Zendikar.

I migliori mazzi per Rinascita di Zendikar

Dimir Rogues

Iniziamo con il mazzo che vi abbiamo proposto nel nostro ultimo appuntamento con la MagicPedia, ovvero un Dimir Rogues, mazzo aggro-control basato sulle creature di tipo Farabutto che attualmente è tra i migliori mazzi di Zendikar. Ve ne abbiamo già parlato nella nostra analisi di Zareth San, l’Ingannevole che potete recuperare a questo indirizzo, ma intanto ecco la lista:

Mazzo

2 Zareth San, l’Ingannevole (ZNR) 242

3 Palude (THB) 252

5 Isola (THB) 251

2 Saccheggiatore Incorporeo (M21) 52

4 Risveglio di Agadeem (ZNR) 90

3 Furfante Sfrontato (ELD) 39

4 Rubapensieri Volteggiante (ZNR) 236

4 Affogare nel Loch (ELD) 188

1 Furfante di Neroboccio (ZNR) 91

4 Falco Notturno Predone (ZNR) 115

4 Esecutrice della Gilda dei Ladri (M21) 125

4 Cammino delle Acque Limpide (ZNR) 260

3 Tempio dell’Inganno (THB) 245

2 Sete del Capo Sanguinario (ZNR) 94

2 Rankle, Maestro delle Beffe (ELD) 101

3 Tritone Predaventi (ZNR) 70

3 Passaggio Leggendario (ELD) 244

1 Castello di Loctevenna (ELD) 241

1 Negazione Eccelsa (M21) 56

2 Sabotaggio di Jwar (ZNR) 64

1 Gargoyle di Vantressa (ELD) 71

2 Atto Spietato (IKO) 91 Sideboard

2 Negare (ZNR) 71

4 Sottrazione di Memoria (ELD) 96

2 Atto Spietato (IKO) 91

2 Sete del Capo Sanguinario (ZNR) 94

2 Aggrapparsi alla Polvere (THB) 87

2 Gargoyle di Vantressa (ELD) 71

1 Zareth San, l’Ingannevole (ZNR) 242

Con questa lista dovrete fare pressione sull’avversario con tante creature veloci da giocare, mentre controllate il suo campo di battaglia con le rimozioni ed infastidite il suo gameplan con i counter.

Le creature che vi daranno una mano a chiudere la partita sono ovviamente Zareth San, Rankle e Falco Notturno Predone che fanno tanti danni, ma soprattutto hanno degli effetti che costringeranno l’avversario a trovare una soluzione mentre, nel frattempo, gli state pure macinando qualche carta.

Gruul Adventures

Il grande, secondo protagonista delle recenti Grand Finals perché unica lista che ha provato a contrastare il predominio di Omnath, Gruul Adventures adesso è il mazzo più giocato su MTG Arena. Il motivo è presto detto: è fortissimo. Aggressivo, solido, con tante interazioni tra le carte e la possibilità di vincere velocemente come di ribaltare partite apparentemente perse. Ecco la lista:

Mazzo

4 Gigante Sbriciolaossa (ELD) 115

4 Elementale dell’Incendio Boschivo (ZNR) 221

4 Cammino della Corona di Rupi (ZNR) 261

4 Locandiere di Estremuro (ELD) 151

4 Bracelama (ELD) 120

2 Terre Selvagge in Evoluzione (IKO) 247

4 Passaggio Leggendario (ELD) 244

6 Foresta (ANB) 112

3 Spezzagemme (IKO) 155

4 Mammut di Kazandu (ZNR) 189

4 Bestia Innamorata (ELD) 165

4 Montagna (ANB) 114

4 Potenza Primordiale (M21) 197

2 Melma Mangiacarogne (M21) 204

2 Schianto di Frantumateschio (ZNR) 161

4 Serpe delle Litospire (ELD) 235

1 Cavaliere di Rocciamuraglia (ELD) 137 Sideboard

3 Aracnir della Tela di Catene (THB) 167

1 Melma Mangiacarogne (M21) 204

2 Astuzia del Ranger (M21) 199

2 Il Grande Monolito (ELD) 161

3 Sdegno Tonante (ZNR) 170

2 Vivien, Fautrice dei Mostri (IKO) 175

1 Bestia dei Cimenti (ELD) 171

1 Spezzagemme (IKO) 155

Il trucco di questo mazzo è che contiene quelle che sono al momento le migliori carte per il verde e per il rosso. Come detto le sinergie sono tantissime, così come le cose che potete fare in ogni turno. Ci sono le dinamiche di Terraferma da attivare, creature imponenti, così come rimozioni e carte in grado di chiudere la partita come la potentissima Bracelama. Un mazzo veloce che va giocato ottimizzando al meglio ogni turno, perché l’unica pecca è che molte carte hanno un costo di mana colorato multiplo e bisogna quindi gestire al meglio la base di mana.

Azorius Control

L’archetipo di controllo classico, Azorius Control, era rimasto un po’ in sordina negli ultimi mesi perché con l’uscita del blocco di Ravnica aveva perso le sue carte migliori, ma con l’innesto di Yorion in particolare dopo Ikoria ed altre carte interessanti con Set Base 2021 e Zendikar, Azorius Control è una lista che vale la pena sempre tenere in considerazione per gli amanti del gioco riflessivo e tattico. Ecco la lista:

Mazzo

3 Furfante Sfrontato (ELD) 39

3 Castello di Ardenvalle (ELD) 238

1 Castello di Vantressa (ELD) 242

2 Principe Affascinante (ELD) 8

4 Elspeth Vince la Morte (THB) 13

4 Passaggio Leggendario (ELD) 244

4 Feretro di Cristallo (ELD) 15

4 Isola (ANA) 4

2 Sabotaggio di Jwar (ZNR) 64

2 Tomo Cervellotico (M21) 232

4 Neutralizzare (IKO) 59

4 Presagio del Mare (THB) 58

4 Presagio del Sole (THB) 30

7 Pianura (ANA) 2

3 Trioma di Raugrin (IKO) 251

2 Tifone di Squali (IKO) 67

4 Devastare il Cielo (THB) 37

2 Visione di Silundi (ZNR) 80

4 Apparizione dell’Enclave Celeste (ZNR) 39

4 Chierica dell’Enclave Celeste (ZNR) 40

4 Tempio dell’Illuminazione (THB) 246

4 La Nascita di Meletis (THB) 5

3 Yorion, Nomade dei Cieli (IKO) 232

2 Richiamo di Emeria (ZNR) 12 Sideboard

2 Disincantare (ZNR) 10

4 Contesa Mistica (ELD) 58

3 Negare (ZNR) 71

2 Tifone di Squali (IKO) 67

3 Lanterna Guidaspiriti (THB) 237

1 Yorion, Nomade dei Cieli (IKO) 232

Se avete mai giocato un mazzo di controllo da 80 carte con Yorion, il gameplan non è molto invariato. Il mazzo è pieno di risposte, counter e rimozioni di massa, con una presenza leggermente maggiore di creature che hanno un effetto quando entrano il gioco. L’interazione più forte rimane infatti proprio quella di Yorion, che vi permette di rigiocare i permanenti attivando ancora una volta rimozioni, cure o elementi di controllo. Il metagioco si è velocizzato parecchio negli ultimi tempi, ma questa lista control potrebbe dire la sua in futuro.

Rakdos Midrange

Un’altra lista che si sta facendo prepotente nelle classifiche dei migliori mazzi di Zendikar è Rakdos Midrange. Gli innesti delle ultime espansioni hanno potenziato notevolmente l’archetipo, che adesso è abbastanza aggressivo e solido da impensierire la maggior parte dei giocatori ed i loro mazzi. Ecco la lista:

Mazzo

3 Sete del Capo Sanguinario (ZNR) 94

4 Gigante Sbriciolaossa (ELD) 115

1 Castello di Loctevenna (ELD) 241

4 Passaggio Leggendario (ELD) 244

2 Sbranamento di Hagra (ZNR) 106

3 Atto Spietato (IKO) 91

4 Kroxa, Titano della Fame Mortale (THB) 221

1 Liliana, Risvegliatrice dei Morti (M21) 108

4 Incanalatrice Magmatica (ZNR) 148

4 Marinide dell’Acquitrino (THB) 105

3 Montagna (ANA) 8

2 Cavalcante Omicida (ELD) 97

2 Bue di Agonas (THB) 147

1 Rankle, Maestro delle Beffe (ELD) 101

4 Schianto di Frantumateschio (ZNR) 161

2 Insidia del Campo Aguzzo (ZNR) 166

7 Palude (ANA) 6

4 Tempio dell’Odio (THB) 247

4 Tymaret Evoca i Morti (THB) 118

1 Incubo di Elspeth (THB) 91 Sideboard

3 Rimorso Straziante (THB) 83

1 Aggrapparsi alla Polvere (THB) 87

1 Evento di Estinzione (IKO) 88

3 Falco Notturno Predone (ZNR) 115

1 Bue di Agonas (THB) 147

1 Vele Squarciate (IKO) 136

3 Ombra dell’Enclave Celeste (ZNR) 125

2 Lanterna Guidaspiriti (THB) 237

Con questo mazzo l’obiettivo è mettere sotto pressione in continuazione l’avversario, che dovrà reagire alle creature, alle rimozioni (ben venti carte), ai danni diretti e a tanto altro. La lista offre molte opportunità di aggredire l’avversario direttamente o indirettamente, insieme tra le migliori carte con Fuga che il rosso ed il nero offrono al momento. La cosa interessante di questo mazzo rispetto agli altri che vi proponiamo è che sfrutta pienamente le potenzialità delle terre modali, evitando quindi il rischio di arrivare al classico punto della partita in cui ci si riempie di terre e nient’altro.

Monoverde Aggro

Chiudiamo con un Aggro, ma monoverde stavolta. Una lista piena di creature grosse, arrabbiate, con cui aggredire l’avversario velocemente e togliergli il respiro infliggendo tanti danni in fretta con creature imponenti. Monoverde Aggro è al momento un’alternativa molto valida al classico monorosso, ecco la lista:

Mazzo

3 Castello di Garenponte (ELD) 240

16 Foresta (ANA) 10

1 Garruk, Infuriato (M21) 183

4 Spezzagemme (IKO) 155

4 Mammut di Kazandu (ZNR) 189

4 Bestia Innamorata (ELD) 165

4 Potenza Primordiale (M21) 197

4 Incornare (IKO) 170

2 Melma Mangiacarogne (M21) 204

4 Serpe delle Litospire (ELD) 235

4 Errante dello Sciame (ZNR) 207

2 Il Grande Monolito (ELD) 161

4 Simbiosi di Legnotorto (ZNR) 215

1 Vivien, Fautrice dei Mostri (IKO) 175

1 Protettore Figlio della Selva (ELD) 182

2 Yorvo, Signore di Garenponte (ELD) 185 Sideboard

4 Messaggero di Garruk (M21) 185

4 Bestia dei Cimenti (ELD) 171

1 Melma Mangiacarogne (M21) 204

1 Il Grande Monolito (ELD) 161

1 Vivien, Fautrice dei Mostri (IKO) 175

4 Aracnir della Tela di Catene (THB) 167

In questo caso la strategia è molto semplice: giocare carte, attaccare, ripetere. Anche in questo caso ci sono interazioni interessanti con le terre, alcune rimozioni e in generale la possibilità di accelerare il mana arrivando a giocare carte pesanti più in fretta del previsto. Probabilmente non il miglior mazzo aggressivo del formato Standard, ma senz’altro quello più immediato da giocare e, volendo, perfetto per chi deve prendere dimestichezza con MTG Arena per la prima volta.