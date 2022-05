Mouse, tastiere e accessori Razer con sconti sino al 36% per la Gaming Week Amazon!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione eccezionale che vi permetterà di acquistare mouse, tastiere e tanti altri accessori Razer a prezzi assolutamente imperdibili in occasione della Gaming Week.

Tra i vari prodotti offerti attualmente a prezzo scontato, trovate il mouse gaming Razer Viper Mini, che potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto agli usuali 49,99€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 15€.

Il mouse gaming Razer Viper Mini è il più leggero mai realizzato dall’azienda che, seppur non sfruttando un design a nido d’ape, ha un peso estremamente ridotto (soli 61 grammi) per movimenti fluidi e veloci, accompagnato da un preciso sensore da 8.500 DPI. Grazie agli switch ottici, ogni click è attuato alla velocità della luce e senza ritardi, senza considerare che gli switch stessi sono in grado di assicurare almeno 50 milioni di click.

Il mouse gaming Razer Viper Mini, in virtù del suo design simmetrico, è adatto sia ai mancini che ai destrimani. Il cavo del mouse gaming Razer Viper Mini è molto flessibile è stato realizzato per ridurre al minimo l’attrito, a tutto vantaggio della precisione.

Il mouse gaming Razer Viper Mini integra la tecnologia Chroma RGB che, in connubio con il software Synapse 3, consente di personalizzare l’illuminazione per rendere la vostra postazione ancora più bella. Il mouse gaming Razer Viper Mini è in grado di memorizzare al suo interno le vostre impostazioni DPI personalizzate, le configurazioni dei tasti e non solo.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.