Mouse gaming HP Omen Vector ora a meno di 30 euro su Amazon! Prezzo bomba!

Anche oggi, venerdì 14 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa al mouse gaming HP OMEN Vector, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,98€, rispetto agli usuali 49,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 20€.

Il mouse gaming HP OMEN Vector è equipaggiato con il sensore OMEN Radar 3, pensato per gli eSport, che supporta una precisione sino a 16.000 DPI (a partire da 200 DPI), per fornirvi un’esperienza di gioco ottimale anche in titoli competitivi.

Il mouse gaming HP OMEN Vector è dotato di switch Omron per offrirvi una durata sino a 50 milioni di click e, grazie alla presenza di sei tasti programmabili, è possibile personalizzare l’utilizzo in base all’applicazione o videogioco in esecuzione.

Il mouse gaming HP OMEN Vector offre un’impugnatura antiscivolo e si adatta al vostro stile di gioco, in virtù del peso regolabile sino a 25 grammi..

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo ottimo mouse gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

