Morto un veterano della saga di Assassin’s Creed

Russell Lees, veterano dell’industria dei videogiochi con una lunga carriera in Ubisoft (specie per quanto riguarda il suo supporto alla saga di Assassin’s Creed), è purtroppo venuto a mancare nelle scorse ore.

La notizia della morte di Lees è stata condivisa su Twitter ieri sera dal direttore narrativo della serie degli Assassini, Darby McDevitt, il quale ha portato gli omaggi al collega scomparso.

In Ubisoft Montreal, Lees è noto per aver scritto diversi archi narrativi di Assassin’s Creed Valhalla, così come il notevole DLC L’Ira dei Druidi, ambientato in Irlanda.

Come scrittore e designer narrativo, Lees ha anche contribuito alla creazione di Assassin’s Creed Origins e all’espansione Tyranny of King Washington di Assassin’s Creed 3 (via Eurogamer.net).

Su Twitter, il direttore narrativo di Far Cry 6, Navid Khavari, ha reso noto che lavorare con Lees è stato «un piacere assoluto» e definendolo «gentile, generoso e uno scrittore incredibilmente acuto».

He was such an absolute pleasure to work with briefly on AC Unity. Even working between two cities, we had a great time working on the mysteries and he was always so kind, generous, and an incredibly sharp writer. Can’t believe he’s gone.

— Navid Khavari (@Navface) January 7, 2022