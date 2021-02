Morto compositore di Halo e Destiny

Stan LePard, veterano compositore di giochi come Destiny, Halo Reach, Halo 3 ODST, Guild Wars 2, Fable 2, Project Gotham Racing e tanti altri, è morto prematuramente.

Mentre non sono note le cause del decesso, la triste notizia è stata confermata dal suo collega e amico Maclaine Diemer, che lo ha omaggiato con una serie di post su Twitter.

His passing is a tremendous loss to his family, friends, and the Seattle game audio community. I'm looking into setting up a donation fund for his family and will announce more details here when I have them. Thank you, Stan, for everything you've done for me. I'll miss you dearly

— Maclaine Diemer (@maclainediemer) February 14, 2021