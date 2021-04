Mortal Kombat, il film: arriva il prequel con Sub-Zero?

Attenzione: il seguente articolo contiene piccoli spoiler, procedete a vostro rischio. Il film di Mortal Kombat è uscito al cinema e su HBO Max, sebbene al momento non vi sia ancora una data di rilascio per quanto riguarda il nostro paese.

I fan d’oltreoceano della saga di picchiaduro più famosa di sempre sembra abbiano gradito nel complesso il lungometraggio, incluso il modo in cui è stato portato in vita il celebre Sub-Zero, interpretato dall’attore e artista marziale Joe Taslim.

Nonostante al momento un sequel di Mortal Kombat non sembra essere stato ancora confermato, Taslim è convinto che gli autori sarebbero in grado di esplorare le origini di Bi-Han in film prequel.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, a Taslim è stato chiesto di un potenziale ritorno nei panni di Sub-Zero, visto che amerebbe esplorare ulteriormente la sua storia.

Un'immagine di Sub-Zero.

Ad essere sinceri, il percorso più interessante secondo me è realizzare un prequel. Sarebbe una storia incentrata su Bi-Han e il suo addestramento, nel Lin Kuei, ossia quando è stato rapito e i suoi genitori uccisi. Raccontare ciò che avrebbe portato lui e suo fratello a diventare assassini, penso che anche sia piuttosto interessante.

Un prequel di Sub-Zero potrebbe di conseguenza spiegare il ritorno del personaggio in un ipotetico sequel di Mortal Kombat, specie se il secondo capitolo decidesse di introdurre il fratello di Bi-Han, che nei giochi assume il ruolo di Sub-Zero.

«Sì, mi piace l’idea», ha continuato Taslim. «Se faranno un sequel, probabilmente vedremo Noob Saibot. Se invece opteranno per un prequel, potremmo vedere due Sub-Zero in un unico film, e sarebbe intrigante»

Ricordiamo che Taslim aveva rivelato che, sebbene non sappia ancora per certo se un seguito si farà, il suo contratto parla esplicitamente della possibilità di realizzare ben 4 sequel.

Infine, lo sceneggiatore del film Greg Russo ha anche espresso la volontà di dedicarsi a un altro grande franchise di successo, ossia BioShock.