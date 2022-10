Mortal Kombat 12 è vicino: Ed Boon svela quando vedremo il nuovo gioco

NetherRealm sembrerebbe quasi pronta a svelare ufficialmente Mortal Kombat 12, dopo aver già lanciato negli scorsi mesi numerosi indizi sulla lavorazione di un nuovo capitolo.

L’erede di Mortal Kombat 11 (trovate l’edizione Ultimate in offerta su Amazon) è infatti particolarmente atteso dai fan del violento picchiaduro, fin da quando venne annunciato ufficialmente lo stop agli aggiornamenti.

Sappiamo infatti che il team di sviluppo si è divertito a lanciare indizi sul web, con una recente potenziale conferma che sembrava essere arrivata perfino dall’attore che interpreta Johnny Cage.

Tuttavia, da parte di NetherRealm non era mai arrivato alcun annuncio definitivo, almeno fino a pochi istanti fa: come riportato da VGC, il co-creatore Ed Boon ha infatti confermato che il team sta ufficialmente lavorando a un nuovo gioco.

Attualmente sono infatti in corso i festeggiamenti per il 30esimo anniversario di Mortal Kombat: una ricorrenza che ha fatto sospettare molti fan sul possibile annuncio del capitolo numero 12 della serie.

Tuttavia, sembra che sarà necessaria ancora un po’ di pazienza: Ed Boon ha infatti svelato di essere più che consapevole dell’attesa dei fan, ma che il reveal di un nuovo gioco arriverà soltanto in seguito.

PSA/FYI We know a lot of you are excited about the next NRS game announcement & it will happen in due time. But first it all about 30 years of Mortal Kombat. That's what we're going to celebrate and focus on.

Our next game announcement will be separate from MK30 ❤️

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2022