Mortal Kombat 12 è ufficiale: arriva l’annuncio a sorpresa di Warner Bros. Discovery

L’annuncio era ormai nell’aria da diverso tempo ed era stato anticipato da più tardi, ma ora è ufficiale: Warner Bros. ha ufficialmente confermato l’esistenza di Mortal Kombat 12, svelando anche che il lancio potrebbe essere più vicino del previsto.

L’ultimo capitolo sviluppato da NetherRealm Studios fu proprio Mortal Kombat 11 (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e lo studio di Ed Boon sembra pronto a tornare al lavoro sul suo franchise picchiaduro più iconico.

Come riportato da Dexerto, l’annuncio è arrivato probabilmente nel modo più inaspettato: David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha infatti svelato l’arrivo del dodicesimo capitolo… nell’ultima call finanziaria.

Va detto che lo stesso Ed Boon aveva anticipato che il reveal vero e proprio sarebbe arrivato con molta probabilità entro il prossimo giugno, ma il tutto è avvenuto senza alcun trailer o annuncio in grande stile, ma solo con una piccola nota a margine durante una classica ampia discussione per gli investitori del gruppo.

Un'immagine di Scorpion in Mortal Kombat 11.

Durante la call, il CEO di Warner Bros. Discovery ha infatti svelato che nel 2023 sono previste diverse produzioni videoludiche importanti, facendo il nome non solo di Suicide Squad — svelato più approfonditamente nell’ultimo State of Play — ma anche di Mortal Kombat 12, confermando dunque che dovrebbe essere proprio questo il nome ufficiale del dodicesimo capitolo.

MORTAL KOMBAT 12 CONFIRMEDpic.twitter.com/QBb3nvJing — | Gui (@GuiLeena_) February 23, 2023

Un annuncio che ha inevitabilmente colto di sorpresa tutti e, probabilmente, perfino lo stesso Ed Boon che ha deciso di scherzare sui social e domandare ai fan se avessero visto «la notizia riguardante Injustice 3».

So who has heard the news about INJUSTICE 3 ? — Ed Boon (@noobde) February 23, 2023

Si tratta ovviamente di una semplice battuta, anche se il creatore ha già chiarito che prima o poi sarà realizzato anche il terzo capitolo della saga picchiaduro con i personaggi DC Comics: il riferimento era tutto per l’annuncio a sorpresa di Mortal Kombat 12, che dovrebbe uscire già nel 2023.

Al momento non è stato però rilasciato alcun trailer ufficiale o comunicato, dunque non sappiamo con certezza cosa potremo aspettarci dal prossimo capitolo: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

A tal proposito, vi ricordiamo che Ed Boon aveva già anticipato che il nuovo capitolo della saga sistemerà una lacuna a livello di roster, proponendo più combattenti provenienti dai capitoli in 3D.

Il co-creatore della serie aveva già anticipato l’arrivo di un nuovo capitolo della serie, sottolineando che il team non aveva «ancora finito» con gli amatissimi picchiaduro brutali.