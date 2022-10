Mortal Kombat 12, arriva la conferma ufficiale: «Non abbiamo ancora finito»

Pur senza averlo nominato direttamente per nome, adesso è arrivata la conferma ufficiale: Mortal Kombat 12 è davvero in produzione e potremo saperne di più soltanto nel prossimo futuro.

Il picchiaduro più “mortale” di sempre ha infatti festeggiato in questi giorni il suo 30esimo anniversario e, dopo aver già lanciato numerosi indizi, sembra essere pronto ad accogliere a breve il successore di Mortal Kombat 11 (trovate l’edizione Ultimate in offerta per il Prime Day su Amazon).

Sebbene Ed Boon avesse già anticipato che durante l’anniversario non avremmo visto alcun nuovo annuncio a tema, in un’intervista rilasciata al PlayStation Blog il co-creatore ha confermato che arriverà un nuovo capitolo, dichiarando però di non poter rivelare molte informazioni.

Al momento non sappiamo naturalmente se sarà effettivamente scelto Mortal Kombat 12 come titolo o se il prossimo episodio cambierà nome, ma è arrivata la conferma che un dodicesimo capitolo si farà realmente.

In risposta a una domanda relativa allo stato della serie nel 2022, Ed Boon ha infatti risposto che attualmente i fan e gli sviluppatori stanno festeggiando il 30esimo anniversario, ma che le novità non sono finite qui:

«Ovviamente… non abbiamo fatto l’ultimo. Probabilmente è l’unica cosa che posso dire senza svelare troppo».

Il co-creatore di Mortal Kombat ha poi rincarato la dose, sottolineando che tutti i capitoli della serie sono usciti con una cadenza costante nel corso degli anni: non c’è mai stata «una pausa di dieci anni» per poi tornare a sorpresa con un revival.

Il significato di questa affermazione sembra dunque evidente: non dovrebbe esserci una lunga attesa per scoprire ulteriori novità su Mortal Kombat 12, anche se non sembra essere ancora questa l’occasione adatta.

Vedremo dunque se nelle prossime settimane gli sviluppatori decideranno di mostrare un piccolo teaser o di realizzare un vero e proprio annuncio ufficiale: adesso che sappiamo con certezza che un nuovo capitolo si farà, non resta che attendere fiduciosi nuovi aggiornamenti. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori novità al riguardo.