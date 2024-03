Warner Bros. sta per uccidere un gioco su PS4 e PC: ora è disponibile gratis

Dopo l'annuncio nelle scorse ore di voler concentrarsi prevalentemente su videogiochi live-service e free-to-play, Warner Bros. Discovery ha deciso di rimuovere permanentemente dai suoi store uno dei suoi giochi, che tra pochissime ore non sarà più disponibile su Steam e PlayStation Store.

Nonostante il flop di Suicide Squad (lo trovate su Amazon, se volete dargli fiducia) il publisher ha infatti deciso di puntare solo sui titoli che possano generare profitti sul lungo periodo, causando probabilmente la "morte" di una piccole perla indie.

Advertisement

Si tratta di Small Radios Big Televisions: a darne l'annuncio è stato direttamente l'autore Owen Deery, che in risposta a questa discutibile scelta del publisher ha deciso di rendere il suo gioco totalmente gratuito per il download.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il titolo è ancora disponibile per l'acquisto su Steam e PlayStation Store, rispettivamente a 11,99€ e 13,29€, ma tra poche ore dovrebbe sparire per sempre da questi negozi online.

È un puzzle game con uno stile grafico unico, che vi chiederà di andare alla ricerca di cassette perdute in grado di trasportarvi in mondi virtuali senza confini.

L'autore spiega che l'unica spiegazione che gli è stata fornita da Warner Bros. sulla rimozione del suo gioco riguarda «cambiamenti aziendali», lasciando intendere che abbia qualcosa a che fare proprio con la spinta su live service e free-to-play annunciata nelle scorse ore.

La "buona notizia" è che adesso il gioco in questione è disponibile gratuitamente per il download su PC: basterà dirigersi alla seguente pagina ufficiale, senza effettuare alcun tipo di acquisto.

Resta comunque una decisione discutibile quella di rimuoverlo da ogni store: se l'autore non avesse deciso di renderlo disponibile gratuitamente, questo affascinante gioco avrebbe rischiato di finire perso per sempre.

Non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento, ricordandovi che se volete supportare l'autore potete comunque acquistare il gioco su Steam o PlayStation Store. Almeno finché non sarà rimosso definitivamente tra poche ore.

Con buona probabilità, uno dei primi giochi che serviranno a testare la nuova direzione di Warner Bros. sarà MultiVersus, che ormai sembra davvero pronto ad annunciare il suo ritorno. Speriamo solo che non finisca come l'ultima volta.