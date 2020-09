Monster Hunter Rise è ufficiale: la caccia di Capcom arriva su Switch

Se siete amanti della caccia ai mostri firmata da Capcom, l’apertura del Nintendo Direct Mini di oggi avrà sicuramente fatto battere forte il vostro cuore. La compagnia giapponese ha infatti annunciato ufficialmente Monster Hunter Rise, nuovo episodio che arriverà su Nintendo Switch il 26 marzo 2021.

Potremo scegliere tra una edizione standard o una deluxe, anche digitale, che includerà diversi contenuti bonus. Inoltre, coloro che prenoteranno la loro copia del gioco avranno ulteriori extra, anche per i compagni, mentre sono previsti anche tre amiibo a tema (Canyne, Felyne e Magnamalo), che sbloccheranno appositi costumi in-game.

È stato confermato che ci sarà anche una funzione di compatibilità tra Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, ma per ora non ci sono altri dettagli. Sappiamo però che i pre-ordini digitali per il gioco sono disponibili già da oggi su Nintendo eShop, quindi se volete assicurarvi i bonus potete procedere con l’acquisto dallo store della vostra Switch.

«Le vostre reazioni a questo annuncio ci daranno la forza di continuare a lavorare» hanno ringraziato gli sviluppatori, in chiusura alla presentazione di Rise che ha fatto seguito a Nintendo Direct Mini.

