Nintendo Direct Mini: ecco dove seguire la diretta ufficiale

È tutto pronto per il nuovo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, la diretta di Nintendo dedicata ai videogiochi di terze parti in arrivo su Nintendo Switch. Si tratta, per chi non è pratico della terminologia, dei videogiochi che non sono prodotti direttamente dalla casa di Kyoto ma da publisher e sviluppatori esterni.

L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 italiane di oggi e il canale YouTube ufficiale Nintendo Italia ha già preparato l’evento. Potete seguire la diretta in italiano nel video in embed che vi proponiamo qui sotto.

Al momento non sono stati diramati dettagli su quella che sarà l’effettiva durata dell’appuntamento. Ci sono tuttavia insistenti indiscrezioni che parlano di un possibile approdo di un potenziale nuovo Monster Hunter – per ora non confermato da Capcom – che sarebbe destinato proprio alla console di casa Nintendo.

Oltretutto, nelle scorse ore abbiamo assistito ad un leak relativo al ritorno della trilogia di Mass Effect che, secondo un rivenditore, sarebbe in arrivo anche su Switch. Potrebbe essere questa l’occasione per un annuncio da parte di EA? Lo scopriremo sicuramente tra pochi minuti, quindi vi raccomandiamo di non perdere di vista le pagine di SpazioGames.

